Am Sams­tag, den 13. Janu­ar, kehr­te der RSV Bay­reuth nach einer kur­zen Win­ter­pau­se auf das Par­kett zurück. Im Rah­men eines Aus­wärts­spiel­tags im schö­nen Tirol soll­ten die ersten Punk­te des Jah­res 2024 ein­ge­fah­ren wer­den. Trotz anfäng­li­cher Start­schwie­rig­kei­ten gegen den RSC-Tirol, gelang es den Wag­ner­städ­tern, die Füh­rung im Lau­fe des Spiels kon­ti­nu­ier­lich aus­zu­bau­en. Am Ende steht ein unge­fähr­de­ter 76:42 Punk­te Erfolg zu buche.

Die Vier­tel­er­geb­nis­se (14:20 | 8:20 | 10 | 20 | 10:16) spie­geln die im Rah­men des Spiel­ver­laufs ste­tig anstei­gen­de Form­kur­ve des RSV wie­der: Konn­te der RSC im 1. Spiel­ab­schnitt noch 14 Punk­te erzie­len, waren es in den dar­auf­fol­gen­den Vier­tel nur noch 8 Punk­te. Der RSV hin­ge­gen konn­te auf­grund eines hohen Tem­po­spiels ver­hält­nis­mä­ßig ein­fa­che Korb­ab­schlüs­se her­aus­spie­len. Mit je 20 Punk­ten in Vier­tel 1 & 2 stell­ten die Bay­reu­ther das Ergeb­nis zur Halb­zeit auf 40:22 Punkte.

Auch im drit­ten Vier­tel lei­ste­te sich der RSV offen­siv und defen­siv nur wenig Schwä­chen. So konn­ten die Gäste die Füh­rung auf 28 Punk­te wei­ter aus­bau­en (60:32). Und auch im letz­ten Vier­tel behiel­ten die Bay­reu­ther stets die Kon­trol­le über das Spiel. Dank vie­ler Wech­sel im Spiel des RSV konn­te das hohe Tem­po stets auf­recht gehal­ten wer­den. Dar­an änder­te auch eine zum Spie­len­de hin noch ein­mal ver­bes­ser­te Tiro­ler Offen­siv­lei­stung nichts.

Schö­ner Neben­ef­fekt, alle Spieler*innen des RSV tru­gen zähl­bar zum Team­er­folg bei und tru­gen sich in die Scorer-Liste ein. Wei­ter zeigt auch die aus­ge­wo­ge­ne Punk­te­ver­tei­lung (gleich 4 Ath­le­ten mit 2‑stelliger Punkt­aus­beu­te) die Effek­ti­vi­tät des von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp, stets ein­ge­for­der­ten Teamplays.

„Nach einem kur­zen Win­ter­schlaf in den ersten Spiel­mi­nu­ten haben wir unser Tem­po wie­der­ge­fun­den. Dank einer star­ken Defen­si­ve konn­ten wir unse­re offen­si­ve Domi­nanz sowohl am Korb als auch von Außen aus­spie­len. Es freut mich das sich alle ein­ge­setz­ten Spieler*innen für ihren Ein­satz in der zurück­lie­gen­den Trai­nings­wo­che zähl­bar beloh­nen konn­ten. Mit die­ser Moti­va­ti­on wer­den wir uns auf das bevor­ste­hen­de Heim­spiel gegen Ulm vor­be­rei­ten“, so Hopp kurz nach dem Spiel.

Das näch­ste Spiel steht bereits in den Start­lö­chern, wenn der RSV Bay­reuth am Sonn­tag, den 21. Janu­ar, in der ver­trau­ten Ober­fran­ken­hal­le auf die Alli­anz Rol­lers Ulm trifft. Ein viel­ver­spre­chen­des Duell erwar­tet die Fans, wenn die Schieds­rich­ter um 14:00 Uhr zum Hoch­ball pfei­fen. Das Team freut sich auf zahl­rei­che Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er die es laut­stark zum näch­sten Erfolg in der 2. Bun­des­li­ga tra­gen sollen.

Wei­ter geht es für den RSV bereits am Sonn­tag, den 21.01.2024. Vor hei­mi­scher Kulis­se sol­len um 14:00 Uhr, gegen Ulm die näch­sten Punk­te eige­fah­ren wer­den. Der Ein­tritt ist wie immer frei, wir freu­en uns auf zahl­rei­che Unterstützer.