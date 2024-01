EC Bad Nau­heim vs. Sel­ber Wöl­fe 3:5 (2:1; 0:2; 1:2)

Die Sel­ber Wöl­fe zeig­ten nach der Nie­der­la­ge nach Penal­ty­schie­ßen zuhau­se gegen Frei­burg die rich­ti­ge Reak­ti­on und ent­führ­ten die vol­le Punk­te­aus­beu­te aus Bad Nau­heim. Nach einem Blitz­start und der zwi­schen­zeit­li­chen Füh­rung durch Kolu­paylo gerie­ten die Gäste im ersten Spiel­ab­schnitt doch noch in Rück­stand. In der 32. Minu­te schlu­gen die Wöl­fe dann aber dop­pelt zu und hol­ten sich die Füh­rung zurück. Im Schluss­ab­schnitt fan­den die Haus­her­ren wenig Mit­tel, die Wöl­fe noch ernst­haft in Gefahr zu brin­gen. McN­eill stell­te in Über­zahl den Spiel­stand auf 2:4. Nau­heim kam zwar noch ein­mal auf ein Tor her­an, doch die Wöl­fe ver­tei­dig­ten gut und mach­ten fast mit der Schluss­si­re­ne noch das 3:5 durch Miglio per empty-net-Treffer.

Die Teu­fel dre­hen das Spiel

Die Sel­ber Wöl­fe star­te­ten her­vor­ra­gend in die Par­tie. Bereits nach 36 Sekun­den netz­te Kolu­paylo mit einem plat­zier­ten und trocke­nen Schuss zum 0:1 ein. Die Gast­ge­ber brauch­ten aller­dings nur zwei Minu­ten, um sich von die­sem Schock zu erho­len. Doch Nau­heims Tops­corer Cof­f­man hat­te im Pri­vat­du­ell gegen Selbs Goa­lie Bit­zer drei­mal das Nach­se­hen. Zwi­schen­drin star­te­te Miglio allein durch, schei­ter­te aller­dings an Mei­er im Nau­hei­mer Tor. In der 14. Minu­te kamen die Wet­ter­au­er aber nicht unver­dient zum Aus­gleich. Einen Feh­ler im Spiel­auf­bau bestraf­te Herr­mann eis­kalt. Kurz dar­auf über­stan­den die Wöl­fe eine Unter­zahl­si­tua­ti­on schad­los und hat­ten durch Hörd­ler sogar die Chan­ce auf einen Short­hand­er. Doch statt der erneu­ten Sel­ber Füh­rung sahen die Zuschau­er in der 17. Minu­te den erst­ma­li­gen Füh­rungs­tref­fer für die Gast­ge­ber. Nach einem Bul­ly­ge­winn war es erneut Herr­mann, der die Schei­be an Bit­zer vor­bei­zir­keln konn­te. Die Por­zel­lan­städ­ter lie­ßen sich vom erneu­ten Gegen­tref­fer nicht beir­ren, schei­ter­ten aber in Per­son von Hörd­ler am Pfosten.

Wöl­fe schla­gen zurück

Bis zur 32. Minu­te plät­scher­te die Par­tie vor sich hin. Auf der einen Sei­te zog Bas­sen die Schei­be knapp am Gehäu­se vor­bei und Mel­ni­kow schei­ter­te im Allein­gang an Mei­er, auf der ande­ren Sei­te waren es Erk und Cof­f­man, die in Bit­zer ihren Mei­ster fan­den. Als Selb dann in Über­zahl agie­ren durf­te, tank­te sich Bas­sen durch und leg­te quer auf Miglio, der die Schei­be nur noch zum 2:2 ein­schie­ben brauch­te. Dies­mal blie­ben die Wöl­fe am Gas­pe­dal und nur 28 Sekun­den spä­ter nutz­te Plau­schin eine Kon­ter­chan­ce, sah den mit­ge­lau­fe­nen Hel­jan­ko, der den Nau­hei­mer Tor­hü­ter ver­lud und die erneu­te Wöl­fe-Füh­rung besorg­te. Drei Minu­ten vor der zwei­ten Pau­se hat­te Kolu­py­lo noch die Chan­ce, die Füh­rung aus­zu­bau­en, doch der Wöl­fe-Stür­mer schei­ter­te am Goa­lie der Nau­hei­mer. Eine anschlie­ßen­de zwei­mi­nü­ti­ge Hin­aus­stel­lung von Trs­ka über­stan­den die Wöl­fe ohne wei­te­ren Gegentreffer.

Wöl­fe machen den Sack zu

Wer im Schluss­ab­schnitt einen wah­ren Sturm­lauf der Gast­ge­ber erwar­tet hat­te, wur­de ent­täuscht. Die Wöl­fe ver­stan­den es geschickt, den Wet­ter­au­er Spiel­auf­bau zu stö­ren und nahe­zu kei­ne Chan­cen für die Nau­hei­mer zuzu­las­sen. Im Gegen­teil: Marusch, je zwei­mal Knack­stedt und Kruminsch sowie Miglio schei­ter­ten am glän­zend hal­ten­den Mei­er. Doch in der 50. Minu­te war auch er macht­los, als McN­eill in Über­zahl einen Knack­stedt-Schuss unhalt­bar in die Maschen lenk­te. Nau­heim dreh­te jetzt auf und kam in der 57. Minu­te auch noch zum Anschluss­tref­fer. Doch die Wöl­fe blie­ben ruhig und brach­ten die Füh­rung über die Zeit. Kurz vor der Schluss­si­re­ne traf Miglio noch zum End­stand von 3:5 ins ver­wai­ste Nau­hei­mer Tor.

