Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Son­sti­ges

BAM­BERG. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de ein alko­ho­li­sier­ter Pkw-Fah­rer durch die Poli­zei Bam­berg aus dem Ver­kehr gezo­gen. Der 29jährige Mann aus dem Bereich Haß­furt wur­de in der Lud­wig­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­ten die Beam­ten fest, dass der Mann mit sei­nem Pkw und rund 1,2 Pro­mil­le unter­wegs war. Im Anschluss an die Blut­ent­nah­me folg­te noch die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr, sei­nen Pkw muss­te er ste­hen lassen.

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend wur­de gegen 23.50 Uhr ein 26jähriger Mann im Bereich einer Tank­stel­le Am Luit­pold­hain einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Dass die Beam­ten den „rich­ti­gen Rie­cher“ hat­ten stell­te sich im wei­te­ren Ver­lauf der Kon­trol­le her­aus. Der Mann hat­te eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na bei sich und wird nun wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

BAM­BERG. Auch bei einem Schwe­stern­ge­spann hat­ten die Beam­ten der Bam­ber­ger Poli­zei gegen 21 Uhr gleich zwei Tref­fer gelan­det. In der Zoll­ner­stra­ße soll­ten die zwei 39 und 36jährigen Bam­ber­ge­rin­nen kon­trol­liert wer­den. Neben eini­gen Rausch­gif­tu­ten­si­li­en wur­de dazu noch ermit­telt, dass gegen Bei­de Frau­en jeweils ein Haft­be­fehl bestand. Die Frau­en wur­den fest­ge­nom­men, wobei die älte­re von bei­den Wider­stand lei­ste­te und die Beam­ten belei­dig­te. Bei­de Frau­en wur­den in Justiz­voll­zugs­an­stal­ten verbracht.

BAM­BERG. Dass ein 31jähriger Mann sei­ne Not­durft auf dem Maxi­mi­li­ans­platz zwi­schen zwei Food-Trucks ver­rich­tet hat­te, dürf­te ihm teu­er zu ste­hen kom­men. Eine Strei­fe hat­ten den spä­ter unein­sich­ti­gen Mann beim „Wild­pin­keln“ erwischt und nun ange­zeigt. Gem. Stadt­sat­zung der Stadt Bam­berg ist das „Wild­pin­keln“ ein Ordnungswidrigkeitentatbestand.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

BUT­TEN­HEIM / FRAN­KEN­DORF. Im Zeit­raum vom 04.01.24 bis 12.01.24 wur­den direkt neben einem Weg in einem Wald­stück nord­öst­lich von Fran­ken­dorf die Über­re­ste von zer­leg­tem Dam­wild auf­ge­fun­den. Dam­wild ist laut ersten Erkennt­nis­sen in Bay­ern ledig­lich in Gehe­gen auf­zu­fin­den und lebt hier nicht in frei­er Wildbahn.

Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 10:00 Uhr kol­li­dier­te ein 71-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer in der May­er-Fran­ken-Stra­ße allein­be­tei­ligt mit zwei Begren­zungs­mau­ern. Sei­ne 38-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Der Scha­den an Pkw und den Mau­ern wird auf ca. 26.000 EUR geschätzt.

Forch­heim. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag gegen 01:20 Uhr stürz­te ein 35-jäh­ri­ger Rad­fah­rer allein­be­tei­ligt bei der Fahrt auf der Staats­stra­ße 2244 in Forch­heim kurz vor der Auto­bahn­auf­fahrt Forch­heim Nord. Er ver­letz­te sich dabei leicht. Grund für den Sturz dürf­te sei­ne nicht uner­heb­li­che Alko­ho­li­sie­rung von über 1,74 Pro­mil­le sein. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Son­sti­ges

Forch­heim. Zwi­schen dem 02.01. und 05.01. wur­de der Pkw (Mar­ke Seat) einer 27-Jäh­ri­gen in der Hans-Sachs-Stra­ße an der Heck­klap­pe ver­kratzt. Der Scha­den wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto ange­fah­ren und weg gefahren

LICH­TEN­FELS. Von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein im Mohn­weg abge­stell­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le, ohne sei­ne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder das Tat­fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 entgegen.

Ver­kehrs­schil­der umgefahren

HORB AM MAIN. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam ein 32jähriger Pkw-Fah­rer auf der B289 aus Unacht­sam­keit nach links von der Fahr­bahn ab und beschä­dig­te hier­bei meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen. Auch der Pkw des jun­gen Fah­rers wur­de nicht uner­heb­lich beschädigt.