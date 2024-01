Einen tol­len Zuwachs der Mit­glie­der­zahl ver­mel­de­te Her­bert Dau­ses als Vor­sit­zen­der des Kapel­len­bau­ver­eins Freu­den­eck bei der Haupt­ver­samm­lung: Gleich 14 Per­so­nen haben sich im ver­gan­ge­nen Jahr neu ange­mel­det, das ist ein Plus von 16 Pro­zent. „Dar­auf kön­nen wir sehr stolz sein, das spricht für uns als Ver­ein“, sag­te Her­bert Dau­ses im Gast­haus Fischer.

Damit hat der 1987 gegrün­de­te Kapel­len­bau­ver­ein im Rat­tels­dor­fer Gemein­de­teil erst­mals in sei­ner Geschich­te über 100 Mit­glie­der. Genau 101 sind es aktu­ell: das älte­ste Mit­glied ist 84 Jah­re alt, das jüng­ste – just das mit der Mit­glieds­num­mer 100 – kam im Jahr 2022 auf die Welt.

Trotz einem beschei­de­nen Jah­res­bei­trag von gera­de mal fünf Euro hat der Kapel­len­bau­ver­ein im ver­gan­ge­nen Jahr wie­der kräf­tig inve­stiert. Her­bert Dau­ses berich­te­te von der Anschaf­fung eines wei­te­ren Weih­nachts­sterns für die Freu­den­ecker Orts­be­leuch­tung, dazu kamen hohe Inve­sti­tio­nen in den Unter­halt der Kapel­le – unter ande­rem mit einer auf­wän­di­gen Repa­ra­tur am Glocken­turm. Dass der Ver­ein finan­zi­ell gut dasteht, liegt auch an den zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen, die er jedes Jahr in Freu­den­eck auf die Bei­ne stellt. Neben kirch­li­chen Fei­ern in der Kapel­le gehör­te im ver­gan­ge­nen Jahr wie­der das gut besuch­te Johan­ni­feu­er im Juli dazu. Die­ses ist die Haupt­ein­nah­me­quel­le des Ver­eins, wie beim Bericht von Kas­sier Hol­ger Dau­ses deut­lich wurde.

Der sta­bi­le finan­zi­el­le Grund­stock des Kapel­len­bau­ver­eins erfreu­te auch Hans-Jür­gen Scheer­baum. Der Rat­tels­dor­fer Bür­ger­mei­ster beton­te, dass gera­de die Ver­ei­ne, die im Eigen­tum einer Immo­bi­lie sind, auf regel­mä­ßi­ge Ein­nah­men ange­wie­sen sei­en. Dank­bar zeig­te sich der Bür­ger­mei­ster dafür, dass der Kapel­len­ver­ein mit sei­nen Ver­an­stal­tun­gen die Men­schen zusam­men­bringt: „Wir brau­chen mehr denn je Gemein­schaft, denn die Zei­ten wer­den nicht einfacher.“

Ihre Zufrie­den­heit mit dem Vor­stands­team unter­stri­chen die Mit­glie­der bei der anste­hen­den Neu­wahl: Ohne Gegen­stim­me wur­den Her­bert Dau­ses (Vor­sit­zen­der), Johann Salb (stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der), Hol­ger Dau­ses (Kas­sier), Ste­fan Tluc­zy­kont (Schrift­füh­rer) sowie Andre­as Salb, Jür­gen Fischer und Josef Bot­t­ler (alle Bei­sit­zer) für wei­te­re fünf Jah­re in ihren Ämtern bestätigt.

Fest­ge­legt wur­den zudem die zwei wich­tig­sten Ver­an­stal­tun­gen für das Jahr 2024: der Wei­he­got­tes­dienst der Freu­den­ecker Kapel­le fin­det am 12. Mai statt, das Johan­ni­feu­er am Frei­tag, 5. Juli.