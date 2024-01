Beschäf­tig­te und Beam­te des Land­rats­am­tes wur­den von der stell­ver­tre­ten­den Land­rä­tin Rosi Kraus nach lang­jäh­ri­ger Tätig­keit verabschiedet.

Herr Tho­mas Bux wur­de am 01. Janu­ar 1984 beim Land­kreis Forch­heim nach sei­ner Tätig­keit als Zeit­sol­dat bei der Bun­des­wehr und als gelern­ter Werk­zeug­ma­cher ein­ge­stellt. Zunächst war er am Tief­bau­hof Neu­ses im Bereich zum Bereich der Müll­ab­fuhr ver­setzt. Am Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg war er seit­dem als Müll­wer­ker und Müll­la­der beschäftigt.

Mit Ablauf des 31. Juli 2023 trat er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ein. Herr Klaus Mäus­ba­cher wur­de am 01. Dezem­ber 1994 unter Beru­fung in das Beam­ten­ver­hält­nis auf Pro­be zum Regie­rungs­in­spek­tor ernannt. Der Ein­satz erfolg­te beim Land­rats­amt Dach­au im Bereich Jugend­amt. Am 01. Janu­ar 2002 wur­de er auf sei­nen Antrag hin an das Land­rats­amt Forch­heim ver­setzt. Zunächst war er dem Bereich „Sozi­al­hil­fe­amt“ als

Sach­be­ar­bei­ter, sowie als Ver­tre­tung des Sach­ge­biets­lei­ter zuge­teilt. Ab dem 29.März 2004 wech­sel­te er in den Bereich „Amt für Jugend und Fami­lie“. Über vie­le Jah­re hin­weg war er dort im Bereich Vor­mund­schaf­ten, Pfleg­schaf­ten und auch als Bei­stand zur Fest­stel­lung der Vater­schaft und Gel­tend­ma­chung von Unter­halts­an­sprü­chen, sowie für Beur­kun­dun­gen tätig.

Mit Ablauf des 30. Juni 2023 wur­de er nun in den Ruhe­stand ver­setzt. Herr Wal­ter Neu­ner trat nach sei­nem Inge­nieur­stu­di­um mit der Fach­rich­tung Archi­tek­tur am 01. April 1985 in den Vor­be­rei­tungs­dienst als geho­be­ner tech­ni­scher Beam­ter beim Land­bau­amt in Mün­chen ein. Am 01. Janu­ar 1988 wech­sel­te er zum Hoch­bau­amt der Stadt Bamberg.

Zum 01. April 1991 wur­de er als Bau­in­ge­nieur und Tech­ni­scher Amt­mann in der bau­tech­ni­schen Abtei­lung des Land­rats­am­tes Forch­heim ein­ge­stellt. Im Mai 1999 wur­de ihm die Funk­ti­on des Kreis­bau­mei­sters und Lei­ter der Bau­tech­ni­schen Abtei­lung am Land­rats­amt über­tra­gen. Zusätz­lich wur­de er Sach­ge­biets­lei­ter „Hoch­bau, Bau­ord­nung“. Zuletzt war er als Lei­ter des Geschäfts­be­rei­ches „Bau­en, tech­nisch“ und des Fach­be­rei­ches „Ver­ga­be­stel­le Gut­ach­ter­aus­schuss“ tätig. Sein Auf­ga­ben­ge­biet umfass­te ins­be­son­de­re die fach­li­che Beur­tei­lung städ­te­bau­li­cher Pla­nun­gen, als auch die Klä­rung grund­sätz­li­cher Fra­ge­stel­lun­gen im Bau­pla­nungs- und Bau­ord­nungs­recht. Die Betreu­ung der Pla­nung, des Neu­baus, der Sanie­rung und des Unter­halts der Gebäu­de des Land­krei­ses, die Betreu­ung der Ver­wal­tung und Bewirt­schaf­tung der kreis­ei­ge­nen Gebäu­de, sowie deren tech­ni­schen Anla­gen und Ein­rich­tun­gen und noch vie­les mehr.

Mit Ablauf des 30. Sep­tem­ber 2023 trat er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Herr Karl­heinz Schrö­ter wur­de am 01. Juni 2000 als gelern­ter Elek­tro­in­stal­la­teur beim Land­kreis Forch­heim ein­ge­stellt. Seit­dem war er als Schul­haus­mei­ster für das Her­der-Gym­na­si­um Forch­heim tätig und mit der

Durch­füh­rung ver­schie­de­ner Haus­mei­ster­dien­ste beauf­tragt. Zu sei­nem Auf­ga­ben­ge­biet gehör­ten vie­ler­lei Repa­ra­tu­ren, Instand­hal­tung und Über­wa­chung der tech­ni­schen Anla­gen, Pfle­ge der Außen­an­la­gen und vieles

mehr. Mit Ablauf des 14. Febru­ar 2024 been­digt er sein Arbeits­ver­hält­nis beim Land­kreis Forch­heim und geht in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Frau Mari­on Schrö­ter wur­de am 01. Janu­ar 2002 beim Land­kreis Forch­heim ein­ge­stellt. Seit­dem war sie als Haus­mei­ster­ge­hil­fin an der Sei­te ihres Ehe­man­nes am Her­der-Gym­na­si­um Forch­heim tätig. In ihrer Posi­ti­on war sie ver­ant­wort­lich für die rei­bungs­lo­se Koor­di­na­ti­on der Mit­tags­ver­pfle­gung, Betreu­ung der Putz­frau­en, führ­te den Ver­an­stal­tungs­dienst bezüg­lich Aus­stat­tung der Tages­räu­me sowie Unter­stüt­zung des Haus­mei­sters und

Ver­tre­tung des­sen vor Ort. Mit Ablauf des 31. Dezem­ber 2023 trat sie nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Frau Dr. Elke Fried­rich trat am 01. Febru­ar 1986 nach erfolg­rei­chem Medi­zin­stu­di­um und erfolg­ter Appro­ba­ti­on eine Stel­le als Ärz­tin im Städ­ti­schen Kran­ken­haus Forch­heim, dem heu­ti­gen Kli­ni­kum Forchheim-Fränkische

Schweiz an. Ab 01. April 1990 wech­sel­te Sie als Ärz­tin zum Staat­li­chen Gesund­heits­amt Forch­heim. Seit 10. April 1992 war sie dort als Amts­ärz­tin im höhe­ren öffent­li­chen Gesund­heits­dienst ein­ge­setzt. Mit Ein­glie­de­rung der Staat­li­chen Gesund­heits­äm­ter in die Land­rats­äm­ter war sie seit 01. Janu­ar 1996 auch als stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes des Land­rats­am­tes Forch­heim tätig. Zusätz­lich hat sie sich vie­le Jah­re an der Kran­ken­pfle­ge­schu­le Forch­heim für Unter­richts- und Lehr­tä­tig­kei­ten enga­giert. Zum 01. Janu­ar 2024 trat sie nun in die wohl­ver­dien­te Frei­stel­lungs­pha­se der Alters­teil­zeit. Stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus bedank­te sich bei den lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­tern für die erbrach­ten Dien­ste für den Land­kreis Forchheim.

Dienst­ju­bi­lä­en:

Frau Manue­la Bar­tosch (25 Jahre)

Frau Ramo­na Zil­lig (25 Jahre)

Herr Mat­thi­as Kai­ser (25 Jahre)

Herr Wolf­gang Wun­ner (25 Jahre)

Herr Josef Dorsch (40 Jahre)

Herr Mar­tin Hem­pf­ling (40 Jahre)

Herr Erich Koh­ler (40 Jahre)

Herr Andre­as Kraus (40 Jahre)