RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Am Sams­tag­mit­tag geriet ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Oes­lau in Brand. Eine Per­son wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Am Sams­tag, gegen 12 Uhr, brach in der Oes­lau­er Stra­ße im Röden­ta­ler Stadt­teil Oes­lau ein Feu­er in einem Ein­fa­mi­li­en­haus aus. Die alar­mier­ten Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, des Ret­tungs­dien­stes sowie Beam­te der Poli­zei Neu­stadt b.Coburg eil­ten zum Brand­ort. Das THW unter­stütz­te die ins­ge­samt 130 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren, da eine Zwi­schen­decke droh­te einzustürzen.

Ein 64-jäh­ri­ger Bewoh­ner erlitt eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und begab sich in ärzt­li­che Behand­lung. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge über 200.000 Euro. Für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten sperr­ten Ein­satz­kräf­te von Poli­zei und Feu­er­wehr die Orts­durch­fahrt Oeslau.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Das Feu­er brach nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­tand auf­grund eines tech­ni­schen Defekts an einer Akku­la­de­sta­ti­on aus.