EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag­nach­mit­tag brach in einem Haus in Sträub­lings­hof ein Schwel­brand aus. Ver­letzt wur­de nie­mand. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 13 Uhr, bemerk­ten Bewoh­ner im Ebens­fel­der Gemein­de­teil Sträub­lings­hof eine Rauch­ent­wick­lung in ihrem Ein­fa­mi­li­en­haus. Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren und der Poli­zei waren schnell vor Ort. In der Zwi­schen­zeit hat­te sich das Feu­er wei­ter aus­ge­brei­tet, sodass umfang­rei­che Lösch­ar­bei­ten erfor­der­lich waren. Ins­ge­samt zir­ka 90 Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te konn­ten ein Über­grei­fen auf benach­bar­te Gebäu­de ver­hin­dern. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge über 100.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand verletzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Ver­mut­lich kam es wegen einer Über­hit­zung des Kamin­ofens zum Brand.