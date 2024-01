Aus­wärts ein­mal mehr eine ent­täu­schen­de Lei­stung bot der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A bei den Gar­ten­zaun 24 Bas­kets Pader­born und ver­lor trotz lan­ger Füh­rung im Ver­lauf des Spiels mit 80:84 (44:38).

1.Viertel

Der BBC star­te­te beim Tabel­len­vor­letz­ten aus Ost­west­fa­len mit Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver und Esa Ahmad. Das Spiel star­te­te aus­ge­gli­chen, nach dem ersten Bay­reu­ther Drei­er von Selim Fofa­na stand es 4:4. Nach fünf Minu­ten führ­te Pader­born mit 10:9. Shane Gat­ling brach­te Bay­reuth dann mit 13:12 erst­mals in Front. Das Spiel blieb eng, nach zehn Minu­ten lag der BBC in der offe­nen und flot­ten Par­tie mit 21:18 vorne.

2.Viertel

Der BBC star­te­te gleich mit einem Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or zum 24:18 ins zwei­te Vier­tel. Dann kamen die Gast­ge­ber wie­der auf 23:24 her­an, BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic rief sein Team zur Aus­zeit. Die Bay­reu­ther bau­ten ihren Vor­sprung dann wie­der auf 29:23 aus. Nach 15 Minu­ten stand es 34:29 für den BBC. Die Bay­reu­ther lagen zur Halb­zeit­pau­se schließ­lich mit 44:38 vor­ne. Der BBC hat­te in den ersten 20 Minu­ten vor allem bei den Rebounds deut­li­che Vor­tei­le (21 zu acht), Pader­born hat­te weni­ger Tur­no­vers zu ver­zeich­nen (drei gegen­über zehn bei Bayreuth).

3.Viertel

Pader­born kam im drit­ten Abschnitt wie­der etwas auf 43:48 her­an, dann zog Bay­reuth wie­der auf 54:45 davon. Es folg­ten fünf Punk­te in Serie der Gast­ge­ber zum 50:54, Mla­den Dri­jen­cic unter­brach den Pader­bor­ner Lauf mit einer Aus­zeit. Das Spiel war in der Pha­se von rela­tiv vie­len Ball­ver­lu­sten geprägt. Die Ost­west­fa­len kamen wei­ter auf 52:55 und 56:57 her­an. Dann zogen die Gäste das Tem­po wie­der an, Phil­ip Jalal­po­or stell­te mit einem Drei­er auf 62:56 für den BBC, es folg­te eine Pader­bor­ner Aus­zeit, um den Bay­reu­ther Spiel­fluss aus­zu­brem­sen. Zum Ende des Vier­tels lag der BBC mit 65:59 vorne.

4.Viertel

Pader­born ver­kürz­te im Schluss­vier­tel schnell auf 63:65 und 65:67. Nico­las Buch­holz brach­te Pader­born mit einem Drei­er noch­mal näher auf 71:72 her­an. Hut­ton Yenor sorg­te dann das erste Mal wie­der mit 73:72 für eine Füh­rung der Gast­ge­ber. Die Füh­rung wech­sel­te jetzt hin und her. Zacha­ry Chap­pell sorg­te mit einem Frei­wurf­tref­fer für das 77:75 für Pader­born. Drei Minu­ten vor Schluss lagen die Gast­ge­ber mit 77:76 vor­ne, dann erhöh­te Nico­las Buch­holz mit einem Drei­er auf 80:76. Pader­born hat­te den Kampf ange­nom­men und zeig­te Wil­len. Beim Stand von 82:78 für die Gast­ge­ber muss­te Mari­os Gio­tis hum­pelnd vom Feld. Schließ­lich ende­te die Par­tie mit 84:80 für Pader­born, in den letz­ten 48 Sekun­den fie­len auf bei­den Sei­ten kei­ne Punk­te mehr. Nach der Nie­der­la­ge schließt der BBC die Hin­run­de in der Pro A mit neun Sie­gen aus 17 Spie­len auf Platz neun und damit außer­halb der Play­off-Plät­ze ab.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC Bay­reuth war Esa Ahmad mit 23 Punk­ten vor Aaron Car­ver mit 18 Zäh­lern. Die mei­sten Rebounds griff mit elf Aaron Car­ver ab, der damit das Spiel mit einem “Dou­ble-Dou­ble” been­de­te. Bei den Gar­ten­zaun 24 Bas­kets Pader­born traf Quas­hawn Lane mit 18 Punk­ten am besten, Lars Lager­pusch war mit fünf abge­grif­fe­nen Bäl­len bester Reboun­der der Gastgeber.

Sta­ti­stik