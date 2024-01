Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Diens­tag, 16. Janu­ar 2024, um 16 Uhr, zu sei­ner ersten Sit­zung im neu­en Jahr zusam­men. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem ein Bericht des Bau­re­fe­rats zur Über­schwem­mungs­si­tua­ti­on in der Saturn­stra­ße im Stadt­teil Aichig. Hier­zu liegt ein ent­spre­chen­der Antrag der CSU-Stadt­rats­mit­glie­der Hel­mut Par­zen und Mir­ko Matros vor. In der Saturn­stra­ße kam es im August ver­gan­ge­nen Jah­res auf­grund eines Stark­re­gen­er­eig­nis­ses zu Über­flu­tun­gen der Häu­ser. Eben­falls auf der Tages­ord­nung ste­hen die Quar­tals­be­rich­te der Pro­jekt­steue­rer für die Sanie­rung und den Umbau der Stadt­hal­le zum Fried­richs­fo­rum sowie für den abschnitts­wei­sen Neu­bau der Staat­li­chen Berufs­schu­le an der Ker­schen­stei­ner Stra­ße. Außer­dem wer­den sich die Aus­schuss­mit­glie­der mit dem Fort­gang des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens für ein neu­es Wohn­ge­biet an der Hohl­mühl­lei­te und mit der Erwei­te­rung der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth befas­sen. Auf dem Gelän­de der stän­di­gen Feu­er­wa­che Bay­reuth soll ein neu­es Ver­wal­tungs­ge­bäu­de als Erwei­te­rung der Inte­grier­ten Lei­stel­le entstehen.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.