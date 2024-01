Nach dem groß­ar­ti­gen Heim­sieg am letz­ten Spiel­tag gegen ALBA BER­LIN haben die Bam­berg Bas­kets im Gast­spiel beim FC Bay­ern Mün­chen Bas­ket­ball kei­ne wei­te­re Über­ra­schung nach­le­gen kön­nen. Im mit 6.500 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten BMW Park unter­lag das Team um Mann­schafts­ka­pi­tän Kar­sten Tad­da am Sonn­tag­nach­mit­tag mit 69:91 (39:44). Nach drei Vier­teln hat­ten die Bas­kets beim 53:57 noch aus­sichts­reich im Ren­nen gele­gen, ehe die Bay­ern dank ihrer Treff­si­cher­heit von der Drei­er­li­nie, die Par­tie des 16. Spiel­tags in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga noch sou­ve­rän auf ihre Sei­te bogen.

Die auf­fäl­lig­sten Akteu­re im Team der Bam­berg Bas­kets waren Kevin Wohl­rath mit 14 Punk­ten, EJ Onu mit 13 Zäh­lern und 7 Rebounds sowie Trey Wood­bu­ry mit 12 Punk­ten, 6 Rebounds und 7 Assists. Tops­corer beim FC Bay­ern war Syl­vain Fran­cis­co mit 17 Punkten.

Trey Wood­bu­ry: