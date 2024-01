Der Chor „Good News“ aus Bad Staf­fel­stein lädt am 20. Febru­ar 2024 von 19:30 bis 21 Uhr im zu einer Schnup­per­pro­be ein

Mit die­ser Akti­on soll neu­en Mit­sän­ge­rin­nen und ‑sän­gern die Gele­gen­heit gebo­ten wer­den, unkom­pli­ziert musi­ka­lisch Kon­takt zu knüpfen.

„Zusam­men zu sin­gen berei­chert den All­tag jedes Ein­zel­nen bei uns im Chor“, so Wolf­ram Brüg­ge­mann, Chor­lei­ter der Good News. „Indem wir neue Leu­te zu uns ein­la­den und ihnen einen Ein­blick in unse­re Pro­ben­ar­beit und unse­re Gemein­schaft geben, wol­len wir sie dazu ermu­ti­gen, genau das auch für sich zu ent­decken.“ Brüg­ge­mann wei­ter: „Ganz wich­tig bei uns ist, dass alle will­kom­men sind. Egal, ob jung oder alt, ob Anfän­ger oder erfah­re­ner Chor­sän­ger – jeder kann vor­bei­kom­men und mitsingen!“

Neu­an­kömm­lin­ge kön­nen sich bei der Schnup­per­pro­be auf ein tol­les Pro­gramm freu­en, ange­fan­gen bei der cho­ri­schen Stimm­bil­dung wird haupt­säch­lich die Vier­zehn­hei­li­gen-Mes­se des frän­ki­schen Kom­po­ni­sten Gerald Fink aus Her­zo­gen­au­rach geprobt, die am 1. Mai 2024 in der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen im 10:30 Uhr Got­tes­dienst auf­ge­führt wird. Die­ser Got­tes­dienst wird auch vom BR Live übertragen.

Der Chor Good News ist ein gemisch­ter Chor mit rund 50 Sän­ge­rin­nen und Sän­gern, die sich vor allem dem a‑cap­pel­la-Gesang unter dem Mot­to: Gos­pel and More ver­schrie­ben haben.

Die offe­ne Pro­be fin­det am 20. Febru­ar 2024 um 19:30 Uhr im Stadt­mu­se­um, Kirch­gas­se 16 96231 Bad Staf­fel­stein statt. Der Chor probt immer diens­tags am sel­ben Ort zur sel­ben Zeit (außer in den Feri­en). Inter­es­sier­te sind immer will­kom­men! Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf der Chor­web­site unter https://​gos​pel​chor​-good​news​.hpa​ge​.com/ Inter­es­sier­te kön­nen sich auch ger­ne direkt an unse­ren Chor­lei­ter Herrn Brüg­ge­mann wenden.