Die Stadt Bay­reuth bie­tet zur Auf­füh­rung der Ope­ret­te „Wie einst im Mai“ von Wal­ter Kol­lo am Sonn­tag, 21. Janu­ar, im Thea­ter Hof einen kosten­lo­sen Bus­trans­fer in die ober­frän­ki­sche Nach­bar­stadt Hof an. Vor­stel­lungs­be­ginn ist um 18 Uhr.

Eine Lie­bes­ge­schich­te in und um Ber­lin, erzählt mit einem hin­rei­ßend nost­al­gi­schen Blick für die klei­nen und gro­ßen mensch­li­chen Schwä­chen: Otti­lie aus ade­li­gem Haus liebt Fritz. Doch der ist ein­fa­cher Hand­wer­ker, und im spä­ten 19. Jahr­hun­dert darf so eine Ver­bin­dung nicht sein. Fritz wan­dert nach Ame­ri­ka aus und wird dort reich. Als er zurück­kehrt in sein gelieb­tes Ber­lin, begeg­net er auch der mitt­ler­wei­le unglück­lich ver­hei­ra­te­ten Otti­lie wie­der und die alten Gefüh­le ent­flam­men neu. Mit schnodd­rig-herz­li­cher Ber­li­ner Schnau­ze und ein­gän­gi­gen Melo­dien bewegt sich „Wie einst im Mai“ gekonnt zwi­schen Hei­ter­keit und Sen­ti­men­ta­li­tät. Die­se (viel zu) sel­ten gespiel­te Ope­ret­te wird das Publi­kum zu Trä­nen rüh­ren und aus vol­lem Her­zen zum Lachen bringen.

Zur Fahrt nach Hof ste­hen am 21. Janu­ar, ab 16 Uhr, Bus­se am Luit­pold­platz vor der Spar­kas­se bereit. Der letz­te Bus fährt pünkt­lich um 16.30 Uhr ab, für jedes erwor­be­ne Ticket wird ein Platz in den Fahr­zeu­gen bereit­ge­hal­ten. Der Trans­fer nach Hof und wie­der zurück ist im regu­lä­ren Ein­tritts­preis ent­hal­ten und beinhal­tet zusätz­lich ein Programmheft.

Die Ein­tritts­kar­ten kön­nen direkt an der Kas­se in Hof erwor­ben wer­den. Dies ist tele­fo­nisch unter 09281 / 70 70 290 (Fax 09281 / 70 70 292) oder per Mail an kasse@​theater-​hof.​de mög­lich. Die Thea­ter­kas­se Hof ist Mon­tag bis Sams­tag von 10 bis 14 Uhr geöff­net, Mitt­woch zusätz­lich von 18 bis 20 Uhr. Tele­fo­nisch ist sie Mon­tag bis Sams­tag bereits ab 9 Uhr erreich­bar. Kar­ten kön­nen auch im Online­shop des Thea­ter Hof unter www​.thea​ter​-hof​.de/​k​a​r​ten erwor­ben werden.