STADT­STEIN­ACH. Am Frei­tag­nach­mit­tag sorg­te ein Scheu­nen­brand für einen grö­ße­ren Ein­satz in Stadt­stein­ach. Ver­letzt wur­de durch die Flam­men nie­mand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermittelt.

Am Frei­tag, gegen 16.30 Uhr, brach in Stadt­stein­ach ein Feu­er in einer Scheu­ne aus. Bei Ein­tref­fen von Poli­zei und Feu­er­wehr stand ein Teil des Gebäu­des bereits in Voll­brand. Den Ein­satz­kräf­ten der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren gelang es, die Flam­men schnell unter Kon­trol­le zu brin­gen, sodass angren­zen­de Gebäu­de nicht betrof­fen waren. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird der­zeit auf zir­ka 100.000 Euro geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat vor Ort die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.