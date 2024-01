Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ehr­li­cher Bür­ger gibt Geld bei Bank ab

Am 12.01.2024 woll­te ein 24 Jah­re alter Mann Bar­geld in einem Geld­in­sti­tut in Erlan­gen abhe­ben. Offen­bar ver­gaß er, sich das Geld aus dem Aus­ga­be­au­to­ma­ten mitzunehmen.

Als er dies bemerk­te, ging er zurück in die Filia­le und muss­te fest­stel­len, dass sein Geld nicht mehr über den Wie­der­ein­zug zurück­ge­bucht wer­den konn­te, da es ent­nom­men wor­den war. Der Mann ging somit zunächst davon aus, dass eine unbe­kann­te Per­son das Geld im Aus­ga­be­schlitz gefun­den und wider­recht­lich an sich genom­men hatte.

Wie sich jedoch eini­ge Zeit spä­ter über die Bank her­aus­stell­te, hat­te ein ehr­li­cher Bür­ger das Geld nach Auf­fin­den ent­nom­men und bei der Bank abge­ge­ben, sodass es dem Glücks­pilz wie­der auf sein Kon­to zurück­ge­bucht wer­den konnte.

Beim Dieb­stahl von Kos­me­ti­ka erwischt

Am Nach­mit­tag des 12.01.2024 wur­den zwei 12-jäh­ri­ge Mäd­chen dabei beob­ach­tet, wie sie jede für sich meh­re­re Kos­me­tik­ar­ti­kel aus einer Dro­ge­rie in der Erlan­ger Innen­stadt entwendeten.

Bei­de woll­ten das Geschäft ohne zu bezah­len mit den ein­ge­steck­ten Gegen­stän­den ver­las­sen, als sie vom Laden­de­tek­ti­ven ange­spro­chen wurden.

Ins­ge­samt hat­ten die Mäd­chen Waren im Wert von etwa 50 Euro an sich genommen.

Die bei­den noch schuld­un­fä­hi­gen Kin­der wur­den nach Abschluss der poli­zei­li­chen Auf­nah­me jeweils an ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben. Sie erhiel­ten bei­de ein Haus­ver­bot, außer­dem muss­ten die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten jeweils eine Ver­trags­stra­fe entrichten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -