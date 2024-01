Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw-Fah­rer unter Alkoholeinfluss

DÖRF­LES-ESBACH – LKR. COBURG. Am Frei­tag, gegen 22:45 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der PI Coburg eine Über­prü­fung der Ver­kehrs­tüch­tig­keit bei einem 38-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer in der Hut­stra­ße durch. Der jun­ge Mann wies star­ken Alko­hol­ge­ruch in der Atem­luft auf. Ein Alko­hol­test ergab 1,94 Pro­mil­le. Es folg­ten eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins und eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Fah­rer eines E‑Scooters unter Drogeneinfluss

Am spä­ten Frei­tag­abend, gegen 23:15 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Coburg einen 22-jäh­ri­gen Mann in Wüsten­ahorn. Der jun­ge Mann war mit sei­nem E‑Scooter im Wirts­grund unter­wegs und stand unter Dro­gen­ein­fluss. Es erfolg­te eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Die Poli­zei­be­am­ten fer­tig­ten eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss an.

Mit beson­ders geschütz­ten Vögeln unterwegs

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, gegen 00:00 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Coburg einen 29-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der BMW-Fah­rer aus Polen führ­te im Kof­fer­raum zwei Schnee­eu­len und zwei Helm­hok­ko-Hüh­ner mit. Die Eulen und die Hüh­ner wur­den nicht art­ge­recht trans­por­tiert und ste­hen zudem unter beson­de­rem Schutz. Die not­wen­di­gen Erlaub­nis­se zur Hal­tung und zum Trans­port konn­te der Pole nicht vor­wei­sen. Die bei­den Eulen und Hüh­ner wur­den sicher­ge­stellt und im Anschluss art­ge­recht unter­ge­bracht. Eine Straf­an­zei­ge nach dem Bun­des­na­tur­schutz­ge­setz wur­de gegen den 29-jäh­ri­gen Beschul­dig­ten angefertigt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw bei Glatt­eis über­schla­gen – meh­re­re Verletzte

Bad Staf­fel­stein – A73. 3 schwer­ver­letz­te Per­so­nen und 50.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am Frei­tag­abend auf der A 73 in Rich­tung Nürn­berg. Gegen 20:30 Uhr kam der Fah­rer eines BMW auf Höhe der Anschluss­stel­le Lich­ten­fels bei über­frie­ren­der Näs­se von der Fahr­bahn ab. Im Stra­ßen­gra­ben über­schlug sich dann das Fahr­zeug. Der 40-jäh­ri­ge Fah­rer, sowie sei­ne 34 und 36 Jah­re alten Mit­fah­rer wur­den schwer­ver­letzt in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert. Die A 73 war für 1 Stun­de in Rich­tung Nürn­berg gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag­mit­tag, 12.01.24, park­te ein wei­ßer Renault Clio am Mari­en­platz. Als die Fah­re­rin mit ihrem Pkw die Schwe­den­stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung befuhr, ver­lor die­se ihr vor­de­res Kenn­zei­chen. Grund hier­für war, dass die vor­de­re Kenn­zei­chen­hal­te­rung gebro­chen war. Es ist davon aus­zu­ge­hen , dass der Bruch der Kenn­zei­chen­hal­te­rung dadurch ent­stand, das ein ande­res Fahr­zeug gegen die­se Kenn­zei­chen­hal­te­rung stieß, als der Clio am Mari­en­platz park­te. Zeu­gen, wel­che Beob­ach­tun­gen dies­be­züg­lich am Mari­en­platz machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu set­zen. Das ver­lo­re­ne Kenn­zei­chen konn­te wie­der auf­ge­fun­den werden.

Kro­nach (Stadt) – Am Don­ners­tag, 11.01.24, in der Zeit von 11:30 bis 15:30 Uhr, park­te ein roter Pkw Renault in der Stra­ße Kau­lan­ger. Die Fah­re­rin stell­te eine Beschä­di­gung an der Stoß­stan­ge hin­ten rechts fest. Ver­mut­lich wur­de der Pkw ange­fah­ren. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher der Stein­hin­der­nis­se erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Mann ran­da­liert und bedroht die ein­ge­setz­ten Polizeibeamten

Kulm­bach – Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de durch den Sicher­heits­dienst eines Ein­kaufs­zen­trums mit­ge­teilt, dass ein alko­ho­li­sier­ter Mann ran­da­lie­ren und den Sicher­heits­dienst belei­di­gen wür­de. Den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten gegen­über äußer­te der 30-Jäh­ri­ge eben­falls mehr­fach Belei­di­gun­gen und droh­te ihnen mit dem Tod. Des Wei­te­ren wur­de der Sicher­heits­dienst mit einer Glas­fla­sche bewor­fen. Der 30-Jäh­ri­ge wur­de letzt­lich in poli­zei­li­chen Gewahr­sam genom­men. Ihn erwar­tet jetzt ein Straf­ver­fah­ren auf­grund meh­re­rer Delik­te. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Meh­re­re Ver­kehrs­un­fäl­le auf­grund Glätte

Kulm­bach – Am frü­hen Frei­tag­abend ereig­ne­ten sich im Bereich Kulm­bach meh­re­re Unfäl­le auf­grund Blitzeis.

Gegen 19:00 Uhr kam ein 27-jäh­ri­ger Kulm­ba­cher mit sei­nem Pkw auf der B 85, kurz nach dem Orts­aus­gang Kirch­leus, auf spie­gel­glat­ter Fahr­bahn nach links ab und tou­chier­te eine Leitplanke.

Gegen 20:45 Uhr kam eine 29-jäh­ri­ge Kulm­ba­che­rin, eben­falls auf Glatt­eis, in der Hofer Stra­ße nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen den Bord­stein. In bei­den Fäl­len blieb es zum Glück bei Blech­schä­den. Die­se wer­den auf ca. 6.600 Euro geschätzt.

Zwei Leicht­ver­letz­te hat­te ein Glät­teun­fall auf der B 289 zur Fol­ge. Gegen 20:10 Uhr befuhr eine 39-jäh­ri­ge Frau aus Burg­kunst­adt und ihre 44-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin aus Main­leus die B 289 in Fahrt­rich­tung Main­leus, als sie mit ihrem Pkw auf­grund von Eis­glät­te ins Schleu­dern gerie­ten und gegen die Mit­tel­leit­plan­ke stie­ßen. Bei­de Damen wur­de vor Ort durch den Ret­tungs­dienst ver­sorgt. Eine Wei­ter­be­hand­lung im Kli­ni­kum war nicht not­wen­dig. Der Pkw war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de abge­schleppt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

In allen Fäl­len war die vor­ge­schrie­be­ne Win­ter­be­rei­fung vorhanden.