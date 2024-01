Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend konn­ten zivi­le Beam­te vier Per­so­nen beob­ach­ten, die gemein­sam in einen Alt­klei­der­con­tai­ner klet­ter­ten und diver­se Klei­dungs­stücke ent­nah­men. Die Klei­dung wur­de sicher­ge­stellt, die vier Män­ner erwar­tet nun eine Anzeige.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Frei­tags kam es in ver­schie­de­nen Super­märk­ten im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet zu meh­re­ren Laden­dieb­stäh­len. Meist han­del­te es sich beim Die­bes­gut um Nah­rungs­mit­tel im Wert von weni­gen Euro. Anders in einem Dro­ge­rie Markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Hier steck­te der Lang­fin­ger vier Par­fums in sei­ne Taschen. Als der Laden­de­tek­tiv ihn dar­auf ansprach ver­such­te er zu flie­hen. Bei einer poli­zei­li­chen Über­prü­fung der hin­zu­ge­ru­fe­nen Strei­fe stell­te sich her­aus, dass der Mann auch an den Vor­ta­gen bereits durch ähn­li­che Aktio­nen auf­ge­fal­len war. Der Dieb wur­de fest­ge­nom­men, er muss sich nun vor dem Gericht verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. In der Würz­bur­ger Stra­ße über­sah am Frei­tag­mor­gen eine 19-Jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin beim Abbie­gen einen 26-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Die­ser stürz­te und muss­te leicht ver­letzt ins Klinikum.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Frei­tag zwi­schen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr wur­de ein in der Geisfel­der Stra­ße abge­stell­ter Mer­ce­des ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich jedoch, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu kümmern.

Wer kann Hin­wei­se geben (0951/9129–210)?

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

SCHEß­LITZ / WIE­SEN­GIECH. Am Frei­tag­mor­gen wur­de ein 69-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Klein­trans­por­ter einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­te sich her­aus, dass der Fahr­zeug­füh­rer nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Aus die­sem Grund wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bei Ver­kehrs­kon­trol­le Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

Ober­haid. Am Frei­tag­mit­tag nah­men Zivil­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf der A73 Mari­hua­na­ge­ruch im betrof­fe­nen Fahr­zeug wahr. Im Zuge der fol­gen­den Kon­trol­le konn­te im Ruck­sack des 35-jäh­ri­gen Fah­rers ein Schraub­glas mit einer gerin­gen Men­ge Mari­hua­na, sowie ein ange­rauch­ter Joint auf­ge­fun­den wer­den. Wei­ter­hin konn­ten bei dem jun­gen Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv auf THC.

Nach erfolg­ter Sicher­stel­lung der auf­ge­fun­de­nen Betäu­bungs­mit­tel und einer durch­ge­führ­ten Blut­ent­nah­me konn­te der Mann sei­nen Weg zu Fuß fortsetzen.

Auf den Fah­rer kommt nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren sowie eine Straf­an­zei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hal­lern­dorf. Ein 38-jäh­ri­ge Hyuna­di-Fah­rer befuhr am Frei­tag um 20:50 Uhr die Kreis­stra­ße von Stie­bar­lim­bach in Rich­tung Wil­lers­dorf. In einer Rechts­kur­ve ver­lor er auf Grund Eis­glät­te die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Dort schlug der Pkw in ein Brücken­ge­län­der ein und blieb mit Total­scha­den auf der Fahr­bahn lie­gen. Durch den Zusam­men­stoß fing es an im Motor­raum des Fahr­zeugs zu bren­nen. Die dazu alar­mier­ten Feu­er­weh­ren aus Hal­lern­dorf und Wil­lers­dorf konn­ten den Brand schnell unter Kon­trol­le brin­gen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Scha­den am Brücken­ge­län­der wur­de mit 5000.- Euro und der Scha­den am Auto mit 7000.- Euro beziffert.

Pinz­berg. Am Frei­tag um 21:55 Uhr befuhr die 27-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Pkw Opel von der Müll­de­po­nie aus kom­mend die Kreis­stra­ße FO2 und woll­te an der Ein­mün­dung zur Kreis­stra­ße FO8 nach rechts Rich­tung Gos­berg ein­bie­gen. Zu die­ser Zeit herrsch­ten auf­grund Wit­te­rung spie­gel­glat­te Fahr­bahn­ver­hält­nis­se, so dass die Dame beim Abbrem­sen an der Ein­mün­dung nicht mehr recht­zei­tig zum Still­stand kam und in den Ein­mün­dungs­be­rei­che rutsch­te. In Fol­ge des­sen kol­li­dier­te sie mit dem vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw Vol­vo eines 66-jäh­ri­gen Man­nes, der auf der Kreis­stra­ße FO8 vom Ver­kehrs­übungs­platz aus kom­mend Rich­tung Gos­berg unter­wegs gewe­sen war. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. Aller­dings ent­stan­den durch den Zusam­men­stoß Sach­schä­den in Höhe von ca. 10000.- Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Diens­tag zwi­schen 08:00 bis 12:15 Uhr wur­de am Bahn­hofs­platz ein abge­schlos­se­nes blau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Con­way im Wert von 670.- Euro ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Alko­hol am Steuer

Marktz­euln / Horb a. Main. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Lich­ten­fels in der Burg­kunst­adter Stra­ße einen 39-jäh­ri­gen Sko­da-Fah­rer. Dabei stell­ten sie bei dem Mann deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,2 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me war im Anschluss die logi­sche Kon­se­quenz. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.