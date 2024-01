Wis­sen Sie was „Imbolc“ ist? Imbolc ist ein kel­ti­sches Mond­fest und wird übli­cher­wei­se am zwei­ten Neu­mond des kel­ti­schen Jah­res­ka­len­ders gefei­ert. Es fällt in eine Zeit, da die Tage spür­bar län­ger wer­den – der Früh­ling ist nicht mehr weit! Die Kel­ten fei­er­ten mit Imbolc in erster Linie die ritu­el­le Rei­ni­gung von den Här­ten des Winters.

Imbolc ist aber auch geprägt von Neu­be­ginn: Wer also etwas Neu­es wagen und zu neu­en Ufern auf­bre­chen möch­te, der star­tet am besten jetzt. Zum Bei­spiel mit der Imbolc-Füh­rung am Sonn­tag, 4. Febru­ar, um 17 Uhr, im Forch­hei­mer Pfalz­mu­se­um, bei der die Magie von Feu­er und Eisen erleb­bar wird.

Die Inten­siv­füh­rung zur Lebens­welt der Kel­ten fin­det im Archäo­lo­gie­mu­se­um Ober­fran­ken statt. Im Anschluss tau­chen die Gäste in eine kur­ze magi­sche Spiel­sze­ne ein: Sie sind beim Initia­ti­ons­ri­tus eines neu­en Drui­den dabei und begrü­ßen mit ihm die kraft­vol­le Ener­gie des auf­kei­men­den Früh­lings! Eine Anmel­dung ist unter Tele­fon (09191)714–384 zwin­gend not­wen­dig. Die Füh­rungs­ge­bühr kostet zwölf Euro.