Von Barock bis Pop

Mit zwei sehr unter­schied­li­chen Kon­zer­ten star­tet die Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik in das neue Jahr. Am Mitt­woch, den 17. Janu­ar sind um 19 Uhr im Rah­men eines Bene­fiz­kon­zer­tes zugun­sten der För­der­stif­tung zwei Mei­ster­wer­ke sakra­ler Vokal­kunst aus der Barock­zeit zu erle­ben: das „Sta­bat Mater“ von Gio­van­ni Bat­ti­sta Per­go­le­si und das „Sal­ve Regi­na“ von Ales­san­dro Scar­lat­ti. Die Soli­stin­nen des Abends sind Yuka Koroy­a­su und Nico­le Tschai­kin. Sie wer­den beglei­tet von einem Frau­en­chor sowie der Vogt­land Phil­har­mo­nie Greiz-Rei­chen­bach, die Lei­tung hat Sophie-Lui­se Resch­ke. Am Sams­tag, den 20. Janu­ar um 19 Uhr sind dann ande­re Klän­ge zu erle­ben: die Popu­lar­mu­sik­ab­tei­lung prä­sen­tiert mit dem Ensem­ble „Stimm­werk“ unter dem Titel „Pop on a Win­ter­night“ eige­ne Arran­ge­ments und Fet­zi­ges aus den Berei­chen Jazz, Rock und Pop. Bei­de Kon­zer­te fin­den im Orgel­saal an der Wil­hel­mi­nen­stra­ße 9 in Bay­reuth statt. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.