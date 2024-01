Erstes Grü­nes Stadt­teil­ca­fé am 20.01. am Graf-Stauffenberg-Platz

Grü­nes Bam­berg lädt am 20.01. zwi­schen 12 und 14 Uhr zum ersten Grü­nen Stadt­teil­ca­fé am Graf-Stauf­fen­berg-Platz in Bam­berg.

Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, bei kosten­lo­sem Kaf­fee, Tee und Kek­sen über Poli­tik und den Stadt­teil „Nörd­li­che Insel“ zu reden und ihre Ideen an den Grü­nen Stadt­ver­band weiterzugeben.

Die Bam­ber­ger Grü­nen freu­en sich auf span­nen­de Gespräche.