Die The­men der Sendung:

Wenn der Durch­blick fehlt: Der Pfle­ge­stütz­punkt Coburg hilft. (Bad Rodach, Coburg/​Oberfranken)

Die Bera­te­rin­nen in Bay­erns Pfle­ge­stütz­punk­ten arbei­ten kosten­los, sind neu­tral und für jeder­mann da. Sie hel­fen Pfle­ge­be­dürf­ti­gen und ihren Ange­hö­ri­gen – egal, ob pri­vat oder gesetz­lich ver­si­chert. Das wich­tig­ste Ziel: Die pfle­ge­dürf­ti­gen Fami­li­en­mit­glie­der sol­len so lan­ge wie mög­lich ein selbst­be­stimm­tes Leben in den eige­nen vier Wän­den füh­ren. Rund 50 Pfle­ge­stütz­punk­te gibt es in Bay­ern – 22 davon in Fran­ken. Einer der älte­sten sitzt in Coburg.

Auf Strei­fe: unter­wegs mit der Was­ser­schutz­po­li­zei (Nürnberg/​Mittelfranken)

Aufs Was­ser zieht es Mari­na Mein­del schon ihr gan­zes Leben. Seit ein paar Mona­ten hat sie ihre Lei­den­schaft zum Beruf gemacht und ist Teil der Nürn­ber­ger Was­ser­schutz­po­li­zei. Die spe­zi­el­le Ein­heit über­wacht den Schiffs­ver­kehr und sorgt für Ord­nung und Sicher­heit auf dem Main-Donau-Kanal.

Abge­fah­ren: der Car­re­r­abahn-Samm­ler aus Fürth (Fürth/​Mittelfranken)

Für die­ses Hob­by sind sich ins­be­son­de­re Män­ner nie zu alt: Auto­rennen fah­ren auf der Car­re­r­abahn. Seit 60 Jah­ren zie­hen die Bah­nen aus Kunst­stoff Jung und Alt in ihren Bann.

Lieb­lings­ge­rich­te: alte Rezep­te aus Fla­dun­gen (Fladungen/​Mittelfranken)

„Kröm­be­le“, ein „Det­scher“ oder ein „Kan­ter“ sind tra­di­tio­nel­le Spe­zia­li­tä­ten aus der Rhön, die in der Stadt Fla­dun­gen noch ab und an zube­rei­tet wer­den, damit das alte Wis­sen dar­über nicht ver­lo­ren geht.

Die Fast­nachts­frau­en: Fran­ken Hel­au aus Bad Rodach (Bad Rodach/​Oberfranken)

„Fran­ken Hel­au“ aus Bad Rodach wird 2024 von meh­re­ren Ver­ei­nen aus der Regi­on um Coburg gestal­tet. Die enga­gier­ten Akteu­re wol­len in die­ser Sen­dung dem ober­frän­ki­schen Fasching mit Witz, Tanz und Gesang die Kro­ne auf­set­zen. Neben Büt­ten­re­den und Sket­chen darf sich das Publi­kum auch auf far­ben­rei­che Schau- und Gar­de­tän­ze freu­en. Ein facet­ten­rei­ches Humor-Pro­gramm mit ober­frän­ki­scher Handschrift!

Fast­nachts-Rät­sel: Kar­ten für Veits­höch­heim zu gewin­nen (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Mit etwas Glück kön­nen die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er der „Fran­ken­schau“ zwei Kar­ten für die „Fast­nacht in Fran­ken“, die Kult­sen­dung im BR Fern­se­hen, gewin­nen. Zu beant­wor­ten ist die Fra­ge von Ines Proc­ter: In wel­chem Jahr hat sich Putz­fraa Ines Proc­ter bei Fast­nacht in Fran­ken vom Engel­chen zum Teu­fel­chen verwandelt?

BR Fern­se­hen / Frankenschau