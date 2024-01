Die Bay­ern­werk Netz GmbH über­nimmt in Pot­ten­stein ab 2024 das ört­li­che Elek­tri­zi­täts­ver­sor­gungs­netz der EW Eichenmüller

Die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) über­nimmt in Pot­ten­stein ab sofort das ört­li­che Elek­tri­zi­täts­ver­sor­gungs­netz der EW Eichen­mül­ler. Mit der Über­nah­me gehen rund 43 Kilo­me­ter Nie­der- und Mit­tel­span­nungs­ka­bel an den Netz­be­trei­ber aus Regens­burg über. Im Ver­sor­gungs­ge­biet leben etwa 1.500 Per­so­nen. Zum Netz­be­reich gehö­ren rund 617 Hausanschlüsse.

„Unter dem der­zei­ti­gen staat­li­chen Regle­ment ist für klei­ne­re, loka­le Elek­tri­zi­täts­wer­ke der Netz­be­trieb immer häu­fi­ger nicht mehr wirt­schaft­lich dar­stell­bar. Die Her­aus­for­de­run­gen sind die hohen Inve­sti­tio­nen, gerin­ge Netz­nut­zungs­ent­gel­te, aus­ufern­de Büro­kra­tie und zuneh­men­de Netz­kom­ple­xi­tät“, sagt Andre­as Eichen­mül­ler, Geschäfts­füh­rer der Eichen­mül­ler GmbH & Co. KG. Die Bay­ern­werk Netz kann als erfah­re­ner, star­ker und kom­pe­ten­ter Part­ner in der not­wen­di­gen Grö­ße in das Netz­ge­schäft ein­stei­gen und über­neh­men, um eine nach­hal­ti­ge und siche­re Ent­wick­lung der Netz­in­fra­struk­tur im Inter­es­se der Kun­den und Kom­mu­nen zu gewährleisten.

Inte­gra­ti­on des Netzes

Das Bay­ern­werk inte­griert das bestehen­de Netz der EW Eichen­mül­ler voll­stän­dig in die eige­ne Netz­in­fra­struk­tur. Durch die geplan­te Über­nah­me ver­stärkt das Regens­bur­ger Unter­neh­men sei­ne Prä­senz und Reich­wei­te in Ober­fran­ken. Die Über­nah­me des Netz­be­triebs hat für Kun­din­nen und Kun­den kei­ne Aus­wir­kun­gen auf die bestehen­den Ver­trä­ge mit den jewei­li­gen Strom­lie­fe­ran­ten, ver­trieb­lich erge­ben sich mit dem Netz­be­trei­ber­wech­sel kei­ne Änderungen.

Ener­gie­zu­kunft ist Gemein­schafts­auf­ga­be – Net­ze sind Schlüssel

„Wir dan­ken der EW Eichen­mül­ler für die part­ner­schaft­li­chen und ziel­ori­en­tier­ten Gesprä­che. Sehr ger­ne und mit gro­ßem Respekt füh­ren wir die ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be als Netz­be­trei­ber vor Ort fort“, betont Anja Rein­hardt, Lei­te­rin Steue­rung Kom­mu­nal­ma­nage­ment & Koope­ra­tio­nen bei der Bay­ern­werk Netz GmbH. Die Gestal­tung einer nach­hal­ti­gen Ener­gie­zu­kunft ist eine gro­ße Gemeinschaftsaufgabe.

Stär­kung stra­te­gi­scher Ausrichtung

Für das Bay­ern­werk bedeu­tet die geplan­te Über­nah­me eine Stär­kung in stra­te­gi­schen Hand­lungs­fel­dern zur Umset­zung der Ener­gie­zu­kunft in Bay­ern. Die Ener­gie­net­ze sind der Schlüs­sel für eine nach­hal­ti­ge Ener­gie­zu­kunft. Ins­ge­samt hat die Bay­ern­werk Netz zum Jah­res­wech­sel vier loka­le Elek­tri­zi­täts­wer­ke über­nom­men. Neben Pot­ten­stein ist das Bay­ern­werk künf­tig in Mamming, Röt­ten­bach und Erh­ar­ting für den Netz­be­trieb ver­ant­wort­lich. Ins­ge­samt ist das Bay­ern­werk-Netz zum Jah­res­wech­sel um knapp 400 Kilo­me­ter Lei­tungs­län­ge mit rund 17.000 ver­sorg­ten Ein­woh­nern gewachsen.