„Träu­men Andro­iden von che­mi­schen Schafen?“

Im Rah­men einer Antritts­vor­le­sung stel­len sich tra­di­tio­nell neue Professor*innen der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit und den Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor. Am Don­ners­tag, 18. Janu­ar 2024, wird Pro­fes­sor Dr. Johan­nes Mar­graf (Phy­si­ka­li­sche Che­mie V – Theo­rie und Maschi­nel­les Ler­nen) in sei­ner Antritts­vor­le­sung zum The­ma „Träu­men Andro­iden von che­mi­schen Scha­fen? Die Ent­deckung neu­er Mate­ria­li­en durch Maschi­nel­les Ler­nen” referieren.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 18. Janu­ar 2024, 17.00 Uhr, Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten I (NW I), Hör­saal H 14, Vor­trags­spra­che ist Deutsch.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Zum The­ma: Metho­den der Künst­li­chen Intel­li­genz (KI) und des Maschi­nel­len Ler­nens (ML) haben in den letz­ten Jah­ren auch in der Che­mie enor­men Zuspruch erfah­ren. In sei­ner For­schung beschäf­tigt sich Prof. Mar­graf mit quan­ten­che­mi­schen Com­pu­ter­si­mu­la­tio­nen von Ener­gie­ma­te­ria­li­en, die bei­spiels­wei­se in Kata­ly­sa­to­ren oder Bat­te­rien ver­wen­det wer­den. Die­se Simu­la­tio­nen erlau­ben tie­fen Ein­blick in die Funk­ti­ons­wei­se der Mate­ria­li­en auf der Grö­ßen­ska­la ein­zel­ner Ato­me. Aller­dings ist damit übli­cher­wei­se gro­ßer Rechen­auf­wand ver­bun­den, wes­halb quan­ten­che­mi­sche Simu­la­tio­nen oft auf ver­ein­fach­te Modell­sy­ste­me beschränkt sind. Im Vor­trag wird beschrie­ben wie ML-Metho­den hier Abhil­fe schaf­fen kön­nen, um die Genau­ig­keit von quan­ten­che­mi­schen Rech­nun­gen auch für kom­ple­xe che­mi­sche Syste­me zu erreichen.

Anmer­kung der Redak­ti­on: Der Titel der Vor­le­sung bezieht sich auf den SF-Roman „Träu­men Andro­iden von elek­tri­schen Scha­fen?“ (Org.: Do Andro­ids dream of Elec­tric Sheep?) von Phil­ip K. Dick, bekannt durch die Ver­fil­mung von Rid­ley Scott unter dem Titel „Bla­de Run­ner“. Sowohl Buch als auch Film sei­en jedem SF-Fan schwer­stens emp­foh­len! Die Film­mu­sik zu Bla­de Run­ner stammt übri­gens von kei­nem gerin­ge­ren als dem kürz­lich ver­stor­be­nen Van­ge­lis.