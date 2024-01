Ein Spre­cher der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH teilt mit:

„Das Amts­ge­richt Nürn­berg hat auf Antrag des REGIO­MED-Ver­bun­des die Eröff­nung des Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­rens für die Kli­nik­ge­sell­schaf­ten REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg GmbH, die Helmut‑G.-Walther-Klinikum Lich­ten­fels GmbH, die Hen­ne­berg-Kli­ni­ken-Betriebs­ge­sell­schaft mbH mit dem REGIO­MED-Kli­ni­kum Hild­burg­hau­sen, die Kli­nik Neu­stadt GmbH und die MEDI­NOS Kli­ni­ken des Land­krei­ses Son­ne­berg GmbH beschlossen.

Der all­ge­mei­ne Geschäfts­be­trieb läuft seit­dem unver­än­dert und voll­um­fäng­lich wei­ter. Das Pati­en­ten­auf­kom­men und die Beleg­zah­len sind wei­ter sta­bil, glei­ches gilt für die Bewoh­ner der den Kli­ni­ken zuge­hö­ri­gen Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen. Der Jah­res­zeit ent­spre­chend ver­zeich­nen die Häu­ser einen Anstieg bei der Behand­lung von Infek­ti­ons­krank­hei­ten, sowohl im sta­tio­nä­ren als auch ambu­lan­ten Bereich.

Auf die inter­nen Abläu­fe hat das Ver­fah­ren kei­ne Aus­wir­kun­gen. Unter ande­rem wer­den offe­ne Stel­len wei­ter bewor­ben und besetzt. Im Janu­ar ver­stärk­ten 19 Fach­kräf­te aus Ärz­te­schaft, Pfle­ge­kräf­te und Funk­ti­ons­dien­sten die REGIO­MED-Stand­or­te, im Febru­ar wer­den wei­te­re min­de­stens 22 neue Mit­ar­bei­ter ihren Dienst beginnen.

Die Eigen­ver­wal­tungs-Anträ­ge für die MVZ sind zwi­schen­zeit­lich voll­stän­dig beim zustän­di­gen Amts­ge­richt gestellt.

Neue Ent­wick­lun­gen betref­fen dar­über hin­aus die REGIO­MED Ser­vice GmbH. Sie reich­te nach Berück­sich­ti­gung jüng­ster Zah­lungs­flüs­se gestern eben­falls einen Antrag auf Durch­füh­rung eines Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­rens beim zustän­di­gen Amts­ge­richt Nürn­berg ein. Hin­ter­grund ist, dass eine beson­ders enge Ver­flech­tung zwi­schen den Lei­stun­gen der REGIO­MED Ser­vice GmbH und den im Ver­fah­ren befind­li­chen REGIO­MED-Gesund­heits­ein­rich­tun­gen besteht. Abrech­nungs­mo­da­li­tä­ten und die zeit­li­chen Abläu­fe der Zah­lungs­flüs­se zwi­schen den Gesell­schaf­ten machen es in die­sem kon­kre­ten Fall daher not­wen­dig, auch die REGIO­MED Ser­vice GmbH in die Eigen­ver­wal­tung ein­zu­be­zie­hen. Der Geschäfts­be­trieb der REGIO­MED Ser­vice GmbH wird, wie bei allen REGIO­MED-Gesell­schaf­ten in Eigen­ver­wal­tung, unver­än­dert fort­ge­setzt – sämt­li­che Verpflegungs‑, Cate­ring- und Rei­ni­gungs­lei­stun­gen wer­den wei­ter­hin voll­um­fäng­lich ange­bo­ten und ausgeführt.

Wei­ter­hin aus­drück­lich nicht von den Eigen­ver­wal­tungs­ver­wal­tungs­ver­fah­ren umfasst sind damit wei­ter­hin die REGIO­MED Reha-Kli­nik Mas­ser­berg, die MVZ Kli­ni­kum Coburg GmbH sowie die Medi­cal School REGIO­MED. Antrag­stel­lun­gen für die­se Gesell­schaf­ten sind unver­än­dert nicht geplant.“