Heu­te Mor­gen um 05:55 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Forth mit dem Stich­wort „THL 2 VU LKW/​Bus (leer), ohne ein­ge­klemm­te Per­son“ in die For­t­her Haupt­stra­ße Höhe Bahn­hof alar­miert. Vor Ort war es zu einem Auf­fahr­un­fall zwei­er Trak­to­ren gekom­men. Ein Fah­rer wur­de hier­bei leicht ver­letzt und muss­te zur wei­te­ren Ver­sor­gung mit ins Kran­ken­haus. Aus dem auf­fah­ren­den Trak­tor lief eine grö­ße­re Men­ge Die­sel aus. Die Feu­er­wehr Forth sicher­te die Unfall­stel­le ab, stell­te den Brand­schutz sicher und leuch­te­te die Ein­satz­stel­le aus. Eben­so wur­den die aus­lau­fen­den Betriebs­stof­fe abge­bun­den. Im wei­te­ren Ver­lauf wur­de bei der Ber­gung des Trak­tors unter­stützt. Die­ser muss­te hier­zu auf einen Tief­la­der ver­la­den wer­den. Nach der Ber­gung wur­de die ver­schmutz­te Fahr­bahn durch eine Fach­fir­ma gerei­nigt. Die Bun­des­stra­ße 2 war für die Dau­er der Arbei­ten halb­sei­tig gesperrt, gegen 10:30 Uhr war die Fahr­bahn wie­der frei.