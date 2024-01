Mit­tel­fran­ken / Nürn­berg (ots) – Am Frei­tag (12.01.2024) fand anläss­lich der Pro­test­wo­che der Land­wir­te eine Trak­tor­stern­fahrt sowie eine anschlie­ßen­de Kund­ge­bung am Nürn­ber­ger Volks­fest­platz statt. Abge­se­hen von zu erwar­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kam es zu kei­nen nen­nens­wer­ten Stö­run­gen (Stand 15:00 Uhr).

Die Land­wir­tin­nen und Land­wir­te sam­mel­ten sich bereits in den frü­hen Mor­gen­stun­den ab etwa 05:30 Uhr an zahl­rei­chen Orten in gesamt Mit­tel­fran­ken sowie zum Teil auch in benach­bar­ten Regie­rungs­be­zir­ken. Ab 06:30 Uhr mach­ten sich über 2.200 Trak­to­ren auf ins­ge­samt sie­ben Rou­ten (sie­he Mel­dung 41 vom 10.01.2024) auf den Weg zum Nürn­ber­ger Volksfestplatz.

Auf der Strecke kam es auf Grund der hohen Anzahl der land­wirt­schaft­li­chen Fahr­zeu­ge zu zum Teil mas­si­ven Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Ins­be­son­de­re auf den Ein­fall­stra­ßen (Bucher Stra­ße / B2 / B14) sowie im Stadt­ge­biet Nürn­berg auf dem Ring (Nord­ring über den Ben-Guri­on-Ring sowie von der B14 aus Stein kom­mend auf die Ulmen­stra­ße / Fran­ken­stra­ße) stau­ten sich Trak­to­ren auf meh­re­ren Kilo­me­tern, was zu zäh­flie­ßen­dem Ver­kehr führte.

Neben ersten Teil­neh­mern, die abseits der bekann­ten Rou­ten indi­vi­du­ell anrei­sten, tra­fen die ersten Trak­to­ren der Stern­fahrt ab 08:15 Uhr am Volks­fest­platz ein (Rou­te 5 Roth). Wäh­rend der Anfahrt kam es neben den bereits genann­ten Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen sowie ins­ge­samt drei klei­ne­ren Ver­kehrs­un­fäl­len, zu kei­nen Stö­run­gen. In einem Fall erlitt ein Trak­tor­fah­rer auf dem Weg zum Samm­lungs­ort in Kalch­reuth leich­te Ver­let­zun­gen bei einem Auf­fahr­un­fall mit einem wei­te­ren Traktor.

Die Kund­ge­bung am Volks­fest­platz begann um 11:20 Uhr vor in der Spit­ze rund 5.000 Teil­neh­mern sowie etwa 2.500 Trak­to­ren. Kurz vor 14:00 Uhr wur­de die Ver­samm­lung vor Ort durch den Ver­samm­lungs­lei­ter beendet.

Der­zeit (Stand 15:00 Uhr) läuft der suk­zes­si­ve Abs­trom der Trak­to­ren vom Volks­fest­platz. Der Heim­weg fin­det nicht mehr im Rah­men einer Versammlung/​Sternfahrt, son­dern indi­vi­du­ell statt. Zur Gewähr­lei­stung einer mög­lichst stö­rungs­frei­en Abfahrt sowie zur größt­mög­li­chen Redu­zie­rung der Aus­wir­kun­gen auf den Fahr­zeug­ver­kehr schrei­tet die Ver­kehrs­po­li­zei punk­tu­ell mit ver­kehrs­len­ken­den Maß­nah­men (Ver­kehrs­re­ge­lung an grö­ße­ren Kreu­zun­gen etc.) ein.