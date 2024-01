Am Sams­tag beginnt für die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler die Rück­run­de in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te, wenn sie um 19.30 Uhr bei der Bun­des­li­ga­re­ser­ve der BG Lei­tersho­fen in der Mehr­zweck­hal­le in Stadt­ber­gen antre­ten müssen.

Die 2. Mann­schaft des ProB-Ligi­sten aus der Augs­bur­ger Gegend wur­de vor der Sai­son zu den Spit­zen­teams der Liga gezählt. Um so erstaun­li­cher ist die Tat­sa­che, dass sich die Gast­ge­ber momen­tan mit nur zwei Sie­gen aus sie­ben Spie­len auf dem letz­ten Platz der Tabel­le wie­der­fin­den. Aller­dings ist die Grup­pe Mit­te sehr aus­ge­gli­chen, denn bis auf den sou­ve­rä­nen und bis­her unge­schla­ge­nen Spit­zen­rei­ter aus Augs­burg sind alle Teams nur durch zwei Sie­ge getrennt. So sind häu­fig die Tages­form und die Auf­stel­lung ent­schei­dend über Sieg oder Niederlage.

Für die Gast­ge­ber spricht, dass sie nach der Weih­nachts­pau­se bereits wie­der im Rhyth­mus sind, auch wenn sie am letz­ten Wochen­en­de daheim eine 64:73 Nie­der­la­ge gegen Wolnz­ach ein­stecken muss­ten, wobei die Begeg­nung bis kurz vor Schluss noch nicht ent­schie­den war. Mar­co Schmid (13 Punk­te) Drei­er­spe­zia­list Niklas Moos­rai­ner (10) und Neman­ja Tum­ba­se­vic (8) waren die besten Schüt­zen bei der BG, die schon beim Bau­n­a­cher Heim­sieg (73:71) star­ken Wider­stand lei­ste­te und dies­mal unbe­dingt gewin­nen will.

Ent­ge­gen­kom­men dürf­te ihnen die Tat­sa­che, dass die Young Pikes am Sams­tag auf die Cobur­ger Dop­pel­li­zenz­ler ver­zich­ten müs­sen, da der BBC zeit­gleich sein Der­by gegen den TSV Brei­ten­güß­bach bestrei­ten muss. Außer­dem muss man abwar­ten, wie die Gäste nach der Pau­se in Form sind, da ihr Spiel am letz­ten Sams­tag in Neu­stadt auf Bit­ten der Gast­ge­ber ver­legt wur­de. Den­noch wer­den die Jungs von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der wie­der alles geben, um sich mit einem Erfolg vom Tabel­len­en­de abzusetzen.