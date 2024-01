Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Alko­ho­li­sier­ter Auto­fah­rer rammt Schranke

Ein 69-jäh­ri­ger Auto­fah­rer, der erheb­lich alko­ho­li­siert war, durch­brach mit sei­nem Pkw am Don­ners­tag­abend am Möh­ren­dor­fer Weg eine Schranke.

Der Mann aus dem Land­kreis Bam­berg war am Don­ners­tag gegen 17 Uhr mit sei­nem Seat auf dem, für den öffent­li­chen Ver­kehr gesperr­ten, Ver­bin­dungs­weg von Möh­ren­dorf nach Erlan­gen unterwegs.

Als er schließ­lich kurz vor Erlan­gen an eine Schran­ke kam, die quer zum Weg ange­bracht ist, fuhr er unge­bremst wei­ter und durch­brach die Absperrung.

Obwohl sein Fahr­zeug dadurch stark beschä­digt wur­de, fuhr der 69-jäh­ri­ge Mann des­sen unge­ach­tet wei­ter. An der Ein­mün­dung zur Stra­ße Sankt Johann bog er schließ­lich nach links, ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung ab. Glück­li­cher­wei­se zeig­te die Ampel für den Gegen­ver­kehr Rot­licht, sodass dies ohne Fol­gen blieb.

Zeu­gen, die auf den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten, alar­mier­ten die Poli­zei. Die­se konn­te den Fahr­zeug­füh­rer aus dem Ver­kehr zie­hen. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten eine erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung bei dem 69-Jäh­ri­gen fest. Ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 2,38 Promille.

Der Mann muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, sei­nen Füh­rer­schein stell­ten die Poli­zei­be­am­ten sicher.

An dem Seat ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 10.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Lkw-Kon­trol­le in Grems­dorf deckt etli­che Ver­stö­ße auf

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch haben am Don­ners­tag­abend einen Lkw mit Anhän­ger in Grems­dorf am Auto­hof kon­trol­liert, weil auf­fiel, dass das Gespann über­la­den sein muss­te. Der Trans­port hat­te 3 Pkw gela­den und war von Rumä­ni­en nach Groß­bri­tan­ni­en unter­wegs. Neben einer Über­la­dung wur­den dann noch Ver­stö­ße gegen die Lenk­zeit­be­stim­mun­gen fest­ge­stellt, die laut einer Berech­nung zu Geld­bu­ßen von ins­ge­samt fast 9000 Euro gegen den Fah­rer und den Unter­neh­mer reichten.

Fahrt mit E‑Scooter endet in Polizeikontrolle

Die Kon­trol­le eines E‑S­coo­ters-Fah­rers im Lapp­a­cher Weg in Höch­stadt führ­te am Don­ners­tag­vor­mit­tag neben Anzei­gen gegen den Fah­rer auch zum Ende der Fahrt. Der 19jährige hat­te das soge­nann­te Elek­tro­kleinst­fahr­zeug nicht ord­nungs­ge­mäß ver­si­chert und dafür ein altes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen selbst mit der aktu­el­len Far­be ver­se­hen. Dane­ben ergab ein Dro­gen­test bei dem jun­gen Mann ein posi­ti­ves Ergeb­nis, was den Ver­dacht unter­mau­er­te, dass er unter Dro­gen­ein­fluss gefah­ren war. Dies wie­der­um führ­te dazu, dass der Kon­trol­lier­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Das Ergeb­nis der Blut­un­ter­su­chung ist not­wen­dig, um den Ver­dacht einer Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss sicher zu beur­tei­len. Der fest­ge­stell­te Sach­ver­halt wird letzt­end­lich mit einer Anzei­ge der Staats­an­walt­schaft berichtet.