Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­zeu­gen nach Zusam­men­stoß im Kreu­zungs­be­reich gesucht

COBURG. Am Frei­tag­mor­gen stie­ßen im Stadt­ge­biet ein Sko­da und ein VW im Bereich einer ampel­ge­re­gel­ten Kreu­zung zusam­men. Da der genaue Unfall­her­gang vor Ort bei der Unfall­auf­nah­me nicht geklärt wer­den konn­te, sucht die Poli­zei nun nach Unfallzeugen.

Um 8.20 Uhr fuhr eine 66-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Lich­ten­fels mit ihrem Sko­da auf der Loss­aus­tra­ße in Rich­tung Vik­to­ria­stra­ße. Zur sel­ben Zeit fuhr eine 37-Jäh­ri­ge mit ihrem VW in der Loss­aus­tra­ße in Rich­tung Bahn­hof und bog von der Loss­aus­tra­ße nach links in den Sonn­tags­an­ger ab. Im Kreu­zungs­be­reich stie­ßen die Autos zusam­men und es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 5000 Euro. Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt. Bei­de Auto­fah­re­rin­nen äußer­ten bei der Unfall­auf­nah­me, dass bei­de bei Grün­licht die Kreu­zung befuh­ren, was aber auf­grund der Ampel­schal­tung mit geson­der­tem Grün­pfeil für Links­ab­bie­ger in Rich­tung Juden­berg-Unter­füh­rung nicht mög­lich ist. Einen tech­ni­schen Defekt an der Ampel schlie­ßen die Unfall­ermitt­ler aus.

Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen zu dem Unfall vom Frei­tag, den 12.01.2024 um 8.20 Uhr in der Loss­aus­tra­ße, die Anga­ben zu dem Vor­fall machen kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Unfall­ver­ur­sa­cher fährt mit gefälsch­tem Führerschein

COBURG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr im Cobur­ger Stadt­ge­biet ein 41-Jäh­ri­ger an einer ampel­ge­re­gel­ten Kreu­zung mit sei­nem Auto auf ein vor ihm ste­hen­des Fahr­zeug auf. Der Auto­fah­rer war nicht im Besitz eines gül­ti­gen Führerscheins.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher stand am Don­ners­tag um 15:25 Uhr mit sei­nem Opel als zwei­tes Fahr­zeug an der Ampel­kreu­zung in der Löwen­stra­ße. Da das Fahr­zeug vor ihm nicht sofort los fuhr, fuhr der 41-Jäh­ri­ge aus Unacht­sam­keit auf das noch ste­hen­de Fahr­zeug auf. Die Schä­den an den bei­den Fahr­zeu­gen waren mit ins­ge­samt 1.000 Euro gering. Als die Cobur­ger Poli­zei­strei­fe den Auf­fahr­un­fall auf­nahm, erkann­ten die Beam­ten, dass der 41-jäh­ri­ge rumä­ni­sche Unfall­ver­ur­sa­cher einen gefälsch­ten ukrai­ni­schen Füh­rer­schein mit sich führ­te. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wird jetzt nicht nur wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung, son­dern auch wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und Urkun­den­fäl­schung ermittelt.

Last­wa­gen erfasst Hund auf Bundesstraße

EBERS­DORF B. COBURG, B303, LKR. COBURG. Einen frei­lau­fen­den Hund erfass­te am Don­ners­tag­abend ein 56-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer auf der Bun­des­stra­ße 303 auf Höhe der Gemein­de Ebersdorf.

Der Hund war um 19 Uhr der 47-jäh­ri­gen Hun­de­hal­te­rin wäh­rend des Gas­si­ge­hens aus­ge­ris­sen. Der Hund rann­te bei Dun­kel­heit auf die Bun­des­stra­ße, wur­de dort von dem Sat­tel­zug erfasst und dabei getö­tet. Am Last­wa­gen ent­stand gerin­ger Scha­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men vor Ort einen Ver­kehrs­un­fall auf und tausch­ten die Per­so­na­li­en des Last­wa­gen­fah­rers und der Hun­de­hal­te­rin aus.

Ver­kehrs­po­li­zei Coburg

Fahr­ver­bot für jun­gen BMW-Fahrer

Mee­der. Mit einem Fahr­ver­bot muss ein 18jähriger nach einer Geschwin­dig­keits­mes­sung auf der neu aus­ge­bau­ten Staats­stra­ße 2205 bei Mee­der rechnen.

Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg führ­te eine Geschwin­dig­keits­über­wa­chung mit Hand­la­ser am Don­ners­tag­abend auf der St 2205 bei Mee­der durch. Spit­zen­rei­ter war ein 18jähriger BMW-Fah­rer aus dem Land­kreis Coburg, der mit 158 km/​h gemes­sen wur­de. Neben dem Buß­geld von 480 Euro und 1 Monat Fahr­ver­bot, darf der Fahr­an­fän­ger mit einer Ver­län­ge­rung der Pro­be­zeit und einer Nach­schu­lung der Fahr­erlaub­nis rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kame­ra und Fut­ter­au­to­mat gestohlen

Mit­witz: In einem Wald­stück im Jagd­re­vier Schwärz­dorf trie­ben am Mitt­woch unbe­kann­te Die­be ihr Unwe­sen. In der Zeit von 12:30 bis 16:00 Uhr wur­de eine Wild­ka­me­ra und ein mecha­ni­scher Fut­ter­au­to­mat ent­wen­det. Die Kame­ra war mit einem Draht und Kame­raschloss an einem Baum befe­stigt. Der Gesamt­wert des Die­bes­gu­tes liegt bei etwa 330,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Wer hat den Dacia beschädigt?

Kro­nach: Am Frei­tag vor Weih­nach­ten wur­de in der Haß­lach­gas­se ein Dacia Dok­ker beschä­digt. Unbe­kann­te hat­ten das im Bereich der Kran­ken­gym­na­stik-Pra­xis gepark­te Fahr­zeug auf der Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 1500,- Euro verursacht.

Van­da­lis­mus im Parkhaus

Kro­nach: In der Sil­ve­ster­nacht kam es im Park­haus Rodach­er Stra­ße zu einer Sach­be­schä­di­gung. Unbe­kann­te hat­ten auf dem ober­sten Park­deck eine Feu­er­werks­bat­te­rie gezün­det und hier­bei das Glas­dach sowie den Asphalt­be­lag beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 3500,- Euro