Der Lan­des­ver­band Baye­ri­scher Trans­port- und Logi­stik­un­ter­neh­mer hat bei der Stadt­ver­wal­tung eine Kund­ge­bung unter dem Mot­to „Ihr wollt Eure Frei­zeit – Wir wol­len unse­ren Beruf“ ange­mel­det. Sie fin­det am mor­gi­gen Sams­tag, 13. Janu­ar, unter Betei­li­gung von etwa 100 bis 150 Sat­tel­zug­ma­schi­nen ohne Anhän­ger statt. Zen­tra­ler Sam­mel­punkt der Fahr­zeu­ge ist erneut, wie schon bei der Trak­to­ren-Stern­fahrt vom ver­gan­ge­nen Mon­tag, der Volks­fest­platz. Die Auf­takt­kund­ge­bung fin­det in der Stra­ße „Im Let­te­rer“ in Bind­lach statt. Dort sam­meln sich die Fahr­zeu­ge um 12 Uhr. Vor­aus­sicht­lich gegen 13.30 Uhr ver­lässt der Kon­voi dann Bind­lach und fährt über die Bind­la­cher Stra­ße, Wei­her­stra­ße, Rie­din­ger­stra­ße, Hofer Stra­ße, Mei­ster­sin­ger­stra­ße, Nord­ring, Hin­den­burg­stra­ße, Hohen­zol­lern­ring, Wit­tels­ba­cher­ring, Cosi­ma-Wag­ner-Stra­ße, Wie­land-Wag­ner-Stra­ße und Königs­al­lee zum Volks­fest­platz zur Schluss­kund­ge­bung. Gegen 17 Uhr machen sich die Sat­tel­zü­ge wie­der auf den Heim­weg. Wäh­rend der Fahrt von Bind­lach zum Volks­fest­platz sowie nach Abfahrt der Sat­tel­zü­ge vom Volks­fest­platz muss mit erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen gerech­net werden.