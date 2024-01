Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke und Land­rat Kalb wol­len Ent­schei­dungs­grund­la­gen herstellen

Kann der Land­kreis Bam­berg dazu bei­tra­gen, den Betrieb des Schlacht­hofs Bam­berg lang­fri­stig zu sichern? Zu die­ser Fra­ge tausch­ten sich Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb am Don­ners­tag­nach­mit­tag inten­siv und kon­struk­tiv aus. Der Land­rat stell­te klar, dass zunächst alle Vor­aus­set­zun­gen und Daten mit­ge­teilt wer­den müs­sen, bevor eine Gesamt­be­ur­tei­lung im Land­kreis erfol­gen kann. OB Star­ke nutz­te das Gespräch, um Infor­ma­tio­nen aus erster Hand zu geben. Der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­ra­tes des städ­ti­schen Toch­ter­un­ter­neh­mens lie­fer­te zahl­rei­che und detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zu den wirt­schaft­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen des Betriebs und zeig­te ver­schie­de­ne Per­spek­ti­ven und Sze­na­ri­en auf.

Die bei­den Ver­wal­tungs­chefs ver­ein­bar­ten schließ­lich, dass zeit­nah eine kom­pe­ten­te Arbeits­grup­pe mit Ver­tre­tern bei­der Kom­mu­nal­ver­wal­tun­gen und des Schlacht­ho­fes gebil­det wird. Auf­ga­be die­ses Gre­mi­ums ist, eine aus­sa­ge­kräf­ti­ge Daten­la­ge sowie alle Rah­men­be­din­gun­gen zu ermit­teln und Model­le zu ent­wickeln, die dann Grund­la­ge für die Ent­schei­dungs­fin­dung in Stadt und Land sein kön­nen. Die Ergeb­nis­se sol­len dann in den jewei­li­gen Gre­mi­en im Land­kreis und in der Stadt vor­ge­stellt und dis­ku­tiert wer­den. „Ich bin über­zeugt, dass mit die­sem Ver­fah­ren zügig auch trag­fä­hi­ge Ergeb­nis­se erar­bei­tet wer­den kön­nen“, sag­te OB Starke.