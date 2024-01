Für die Bam­berg Bas­kets war­tet an die­sem Wochen­en­de der zwei­te Teil ihres Vor­ab-Geg­ner-Checks der Teil­neh­mer des SIEG­MUND TOP FOUR-Tur­niers um den BBL-Pokal. Nach dem Heim­spiel gegen ALBA BER­LIN ist die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel nun am Sonn­tag zu Gast beim FC Bay­ern Mün­chen Bas­ket­ball, der im Pokal-Tur­nier Mit­te Febru­ar an glei­cher Stel­le auch der Halb­fi­nal­geg­ner der Bam­ber­ger sein wird. Nun aber steht zunächst ein­mal die Par­tie des 16. Spiel­tags in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zwi­schen bei­den Teams an. Tip-Off im BMW Park ist am Sonn­tag um 15:30 Uhr. Dyn wird die Par­tie live aus der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt übertragen.