Alarm für Was­ser­ret­tungs­kräf­te der Was­ser­wacht und der DLRG, den Ret­tungs­dienst von BRK und SKS, zwei Not­ärz­te und die Feu­er­wehr wur­de am 12.1.2024 gegen 20:30 durch die Inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach aus­ge­löst. Über Not­ruf war gemel­det wor­den, dass in einem Bach in Bind­lach ein PKW auf dem Dach lie­ge und meh­re­re Per­so­nen noch im Fahr­zeug seien.

Mit dem Alarm­stich­wort „Was­ser­not 4“ wur­den Ret­tungs­kräf­te und Feu­er­wehr in grö­ße­rem Umfang alar­miert. Auf Sei­ten der Ret­tungs­dien­ste fuh­ren rund zehn Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der Was­ser­wacht im BRK und der DLRG zur Ein­satz­stel­le. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und der Ein­satz­lei­ter Was­ser­ret­tung waren eben­so alar­miert, wie drei Ret­tungs­wä­gen, zwei Not­ärz­te und das Ein­satz­leit­fahr­zeug des Bay­reu­ther BRK.

Nach­dem die ersten Ein­satz­kräf­te vor Ort waren, stell­te sich her­aus, dass in dem Pkw, der im Bach auf dem Dach lag, nur eine Per­son gewe­sen war. Den Fah­rer die­ses Pkw hat­te bereits ein zufäl­lig vor­bei kom­men­der Kame­rad der Bay­reu­ther Was­ser­wacht aus dem Unfall­fahr­zeug geret­tet; er war unver­letzt. Für die Kräf­te der Was­ser­ret­tung, einen Ret­tungs­wa­gen und das Ein­satz­leit­fahr­zeug war eine wei­te­re Anfahrt zur Ein­satz­stel­le somit nicht mehr erforderlich.

Der „Was­ser­wacht­ler“ hat­te sich bei der Ret­tung Schnitt­ver­let­zun­gen zuge­zo­gen, die im Anschluss ver­sorgt wer­den mussten.

Der Ein­satz­lei­ter Was­ser­ret­tung blieb bis zum Ende des Feu­er­wehr­ein­sat­zes vor Ort.