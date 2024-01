Das neue viel­sei­ti­ge Pro­gramm­heft zum Früh­jahrs­se­me­ster ist erhältlich

Bil­dung, Gesund­heits­vor­sor­ge, Krea­ti­vi­tät, aber auch neue Per­spek­ti­ven sowie Ent­deckun­gen in der Hei­mat – all das bie­tet das aktu­el­le Pro­gramm­heft der Volks­hoch­schu­len im Land­kreis Bay­reuth zum Früh­jahrs­se­me­ster, das ab sofort erhält­lich ist. Kur­se und Vor­trä­ge der Berei­che Mensch und Welt, Natur und Tech­nik sowie die prä­ven­ti­ve Gesund­heits­bil­dung sind auch in die­sem Seme­ster wie­der die Schwerpunkte.

Der erste Vor­sit­zen­de der Volks­hoch­schu­len im Land­kreis Bay­reuth Land­rat Flo­ri­an Wie­demann freut sich, dass das Ange­bot gera­de im Gesund­heits­be­reich hier so umfang­reich ist: „Vom Auto­ge­nen Trai­ning über Wir­bel­säu­len­gym­na­stik und Yoga bis Zum­ba fin­den Sie hier alles, was Sie für ein gesun­des Leben brau­chen. Dar­über hin­aus erhal­ten krea­tiv inter­es­sier­te Men­schen bei kunst­hand­werk­li­chen Ange­bo­ten, bei Musik- und Tanz­kur­sen oder bei unse­ren Lite­r­ar­tur­krei­sen wei­te­re Anre­gun­gen. Sprach­kur­se und die Ziel­grup­pen­an­ge­bo­te für älte­re Men­schen sowie Kin­der und Jugend­li­che ergän­zen das Programm.“

Auf­fäl­lig ist in die­sem Seme­ster die wei­te­re Zunah­me der Ver­an­stal­tun­gen beim Stu­di­um Regio­na­le. Hier kön­nen hei­mat­lich Inter­es­sier­te bei Vor­trä­gen, Exkur­sio­nen und sogar Ernäh­rungs­kur­sen ihr Wis­sen über die Regi­on erwei­tern. Im Früh­jahr steht bei meh­re­ren Kreis­volks­hoch­schu­len das The­ma Wild­kräu­ter im Fokus.

Zum Welt­frau­en­tag gibt es bereits zum drit­ten Mal die Mög­lich­keit, eine Künst­le­rin online ken­nen­zu­ler­nen. In einer gemein­sa­men Ver­an­stal­tung der ober­frän­ki­schen Volks­hoch­schu­len geht es dies­mal um Fri­da Kahlo. Anmel­dun­gen dazu sind bei der vhs Peg­nitz und bei der Kreis­ge­schäfts­stel­le möglich.

In einer Auf­la­ge von 12.000 Stück liegt das neue Pro­gramm­heft kosten­los in den Rat­häu­sern der Land­kreis­ge­mein­den, im Land­rats­amt, bei Ban­ken, in Geschäf­ten, Arzt­pra­xen und Apo­the­ken im Land­kreis und in der Stadt Bay­reuth aus oder wird direkt an die Haus­hal­te ver­teilt. Unter www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​vhs kann das Pro­gramm auch im Inter­net abge­ru­fen wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen ertei­len die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Außen­stel­len für ihren Pro­gramm­be­reich oder die Geschäfts­stel­le der Volks­hoch­schu­len im Land­rats­amt unter der Tele­fon­num­mer 0921 728351.