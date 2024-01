OBER­FRAN­KEN / MIT­TEL­FRAN­KEN. Am kom­men­den Frei­tag (12. Janu­ar 2024) fin­det im Rah­men der Pro­test­wo­che der Land­wir­te eine Stern­fahrt zum Nürn­ber­ger Volks­fest­platz statt. Die Poli­zei gibt Hin­wei­se für anrei­sen­de Teilnehmer.

Die geplan­te Stern­fahrt zum Nürn­ber­ger Volks­fest­platz am kom­men­den Frei­tag beginnt ab etwa 6.30 Uhr und ver­läuft auf ins­ge­samt sie­ben Rou­ten durch ganz Mit­tel­fran­ken. Am Ver­an­stal­tungs­ort wer­den meh­re­re Tau­send Trak­to­ren auch aus dem nörd­li­chen Bereich erwar­tet. Für die Anrei­se in Rich­tung Nürn­berg wei­sen die Poli­zei­prä­si­di­en Ober­fran­ken und Mit­tel­fran­ken auf Fol­gen­des hin:

Es besteht die Mög­lich­keit für Ver­samm­lungs­teil­neh­mer, sich an ver­schie­de­nen bekann­ten Aus­gangs­punk­ten der Stern­fahrt anzu­schlie­ßen. Ver­kehrs­gün­stig aus dem Nor­den zu errei­chen wären bei­spiels­wei­se fol­gen­de Sammelpunkte:

Buch (Fest­platz Bucher Hauptstraße),

Kalch­reuth (Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Kalch­reuth nach Groß­ge­schaidt) oder

Röthen­bach an der Peg­nitz (Park­platz Bir­ken­see an der Kreis­stra­ße LAU15)

Bei indi­vi­du­el­ler Anrei­se sind die Ver­kehrs­re­geln in vol­lem Umfang ein­zu­hal­ten. Des Wei­te­ren ergeht noch­mals der Hin­weis auf das Ver­bot, die Auto­bahn zu benutzen.

Die Poli­zei appel­liert an alle Ver­samm­lungs­teil­neh­mer und Ver­kehrs­teil­neh­mer zur Vor­sicht und gegen­sei­ti­gen Rück­sicht. Beach­ten Sie die Wei­sun­gen der Poli­zei und tra­gen Sie zu einem mög­lichst stö­rungs­frei­en Ver­lauf der Ver­an­stal­tun­gen bei.

Alle Rou­ten der Stern­fahrt und wei­te­re Hin­wei­se fin­den Sie in der Pres­se­mel­dung der mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei unter fol­gen­dem Link:

https://​www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​p​r​e​s​s​e​m​i​t​t​e​i​l​u​n​g​e​n​/​0​6​1​0​1​4​/​i​n​d​e​x​.​h​tml