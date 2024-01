Seit pflan­zen­be­ton­te Ernäh­rungs­for­men immer belieb­ter wer­den, gibt es im Kühl­re­gal auch vega­nen But­ter­er­satz. Er besteht aus pflanz­li­chen Ölen wie Raps‑, Son­nen­blu­men- oder Oli­ven­öl und festen Pflan­zen­fet­ten. Dazu zäh­len Palm‑, Shea- oder Kokos­fett. Damit Kon­si­stenz und Geschmack an But­ter erin­nern, wer­den häu­fig Emul­ga­to­ren, Säue­rungs­mit­tel, Vit­ami­ne, Farb­stof­fe und Aro­men zuge­setzt. „Auch wenn sie dem Ori­gi­nal ähneln, dür­fen die Ersatz­pro­duk­te nicht unter dem Namen But­ter ver­mark­tet wer­den“, sagt Sil­ke Noll von der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Die­ser Begriff ist recht­lich geschützt. Im Unter­schied zum vega­nen But­ter­er­satz ist Mar­ga­ri­ne nicht immer rein pflanz­lich. Sie darf bis zu zwei Pro­zent tie­ri­sche Inhalts­stof­fe wie Mol­ke oder Joghurt ent­hal­ten. „Ist Mar­ga­ri­ne also nicht durch ein Vegan-Sie­gel auf der Ver­packung als pflanz­li­ches Pro­dukt erkenn­bar, soll­ten Vega­ner einen Blick in die Zuta­ten­li­ste wer­fen“, emp­fiehlt Ernäh­rungs­exper­tin Noll.

Ver­wen­dung in der Küche

Mit Mar­ga­ri­ne und vega­nem But­ter­er­satz kann man But­ter etwa beim Backen in glei­cher Men­ge erset­zen. Mar­ga­ri­ne ist in der Regel wei­cher als But­ter und lässt sich auch direkt aus dem Kühl­schrank gut ver­ar­bei­ten. Vega­ner But­ter­er­satz ent­hält wie But­ter einen höhe­ren Anteil an gesät­tig­ten Fett­säu­ren und ist des­halb fester.

