Ita­li­en ganz nah

Der Febru­ar 2024 steht im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt wie­der ganz im Zei­chen der Reise.Kultur, genau­er gesagt blickt das Muse­ums­team in die­sem Monat auf „das Land der Sehn­sucht“ – Ita­li­en. Hier­zu lädt das Muse­um am Sams­tag, 4. Febru­ar, von 13 bis 17 Uhr zu einem ereig­nis­rei­chen Mot­to­tag „typisch Ita­li­en?!“ mit ori­gi­nal ita­lie­ni­schen Köst­lich­kei­ten, span­nen­den Quiz­fra­gen und inter­es­san­ten Ein­blicken in die ita­lie­ni­sche Lebens­art ein.

80 Tage Kultur.erleben – unter die­sem Mot­to wid­met sich das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit inter­na­tio­na­ler Trach­ten­pup­pen­samm­lung in Neu­stadt bei Coburg Monat für Monat einem ande­ren kul­tu­rel­len Aspekt.

Der Mot­to­tag „typisch Ita­li­en?!“ fas­zi­niert zum einen durch sein kuli­na­ri­sches Ange­bot: Die Besu­cher kön­nen die ita­lie­ni­sche Lebens­art wahr­lich geschmack­voll erle­ben, von Klas­si­kern wie Tira­mi­su und Pan­na­cot­ta, Tor­ta Del­la Non­na über Scho­ko­tar­te und Cas­sa­ta alla sici­lia­na bis hin zu einem ita­lie­ni­schen Espres­so oder Cappuccino.

Ganz beson­ders freu­en wir uns auf die Spiel­zeug­künst­le­rin Lydia Stop­pe­ra, wel­che mit klei­nen und gro­ßen Besu­chern einen Stopp in Vene­dig ein­legt und Tier­mas­ken im vene­zia­ni­schem Stil gestal­tet. Oben­drein bie­tet das Muse­um eine span­nen­de Ral­lye rund ums The­ma Ita­li­en mit anschlie­ßen­dem ech­ten ita­lie­ni­schen Eis. Auch eine „Schmö­ke­r­ecke“ mit Rei­se­tipps, Kunst und ita­lie­ni­scher Geschich­te lädt zum Ver­wei­len und Träu­men ein.

Bel­la Ita­lia! Ein Tag vol­ler Lebens­freu­de, gutem Essen, Lei­den­schaft und Bewegung.