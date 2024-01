40. Holl­fel­der Hal­len­fuß­ball­tur­nier & Fuß­ball-Kreis­mei­ster­schaft Ba/​BT/​KU

Hal­len­fuß­ball­tur­nier am 6.1.2024 Am 06.01.2024 fin­det ab 13.00 Uhr in der Drei­fach­turn­hal­le der Gesamt­schu­le Holl­feld (Obe­res Tor 18, 96142 Hollfeld)…