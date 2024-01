Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit Folgen

Baiersdorf/​Igelsdorf – Am Mitt­woch, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 37jähriger Bai­er­s­dor­fer mit sei­nem Pkw die Bräu­nings­ho­fer Stra­ße in Igels­dorf. An der Kreu­zung zur Buben­reu­ther Stra­ße folg­te der Mann nicht dem nach rechts abbie­gen­den Stra­ßen­ver­lauf, son­dern fuhr gera­de­aus direkt gegen eine dor­ti­ge Stra­ßen­la­ter­ne. Hier ende­te sei­ne Fahrt abrupt mit einem Total­scha­den sei­nes Pkws. Der Grund hier­für konn­te durch eine Strei­fe der Poli­zei Erlan­gen- Land schnell fest­ge­stellt wer­den. Der 37-Jähir­ge war stark alko­ho­li­siert und muss­te sich in Fol­ge des­sen einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen. Glück­li­cher­wei­se wur­de der 37-Jäh­ri­ge durch den Unfall nur leicht ver­letzt und wur­de im Anschluss an die Blut­ent­nah­me ambu­lant im Kran­ken­haus behan­delt. Der Füh­rer­schein des Unfall­ver­ur­sa­chers muss­te durch die Poli­zei nicht mehr sicher­ge­stellt wer­den, da er die­sen bereits vor eini­gen Wochen, eben­falls wegen einer Trun­ken­heits­fahrt, bei der Poli­zei abge­ben musste.

Ver­kehrs­schild umge­fah­ren und geflüchtet

Utten­reuth / Wei­her – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es an der Kreu­zung Rosen­bach­ter Str. / Wein­berg­stra­ße, aus Rich­tung Rosen­bach kom­mend, zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer über­fuhr mit sei­nem Fahr­zeug das Ver­kehrs­schild „Vor­fahrt ach­ten“ gänz­lich und ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. An dem Ver­kehrs­schild ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 350 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.