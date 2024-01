Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

VW-Fah­rer fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln und ohne eine Fahr­erlaub­nis war am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 37-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW im Cobur­ger Stadt­ge­biet unter­wegs. Die Fahrt des Man­nes ende­te in der Rosen­au­er Stra­ße in einer Polizeikontrolle.

Bei der Kon­trol­le um 14:25 Uhr stell­te sich zudem her­aus, dass der Cobur­ger nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Bei der Durch­su­chung des Man­nes und sei­nes Fahr­zeugs stell­ten die Beam­ten zudem Uten­si­li­en zum Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln sicher. Die Beam­ten ermit­teln nun gegen den 37-Jäh­ri­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Eis­plat­te fällt von Last­wa­gen und beschä­digt Auto

MEE­DER, LKR. COBURG. Eine von einem Last­wa­gen fal­len­de Eis­plat­te beschä­dig­te am Mitt­woch­nach­mit­tag in Mee­der ein gepark­tes Fahrzeug.

Der Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges war am Mitt­woch um 14:05 Uhr mit sei­nem Gespann in der Bahn­hof­stra­ße unter­wegs. Wäh­rend der Fahrt rutsch­te vom Dach des Sat­tel­auf­lie­gers eine Eis­plat­te. Die Eis­brocken beschä­dig­ten beim Her­ab­fal­len einen am Fahr­bahn­rand gepark­ten VW. An der Fah­rer­sei­te des Fahr­zeugs ent­stan­den meh­re­re Ein­del­lun­gen und Krat­zer. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall auf. Sie ermit­teln wei­ter­hin wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung, da der Last­wa­gen­fah­rer vor Fahrt­an­tritt sein Fahr­zeug­ge­spann nicht aus­rei­chend über­prüf­te und die Eis­plat­ten vom Sat­tel­auf­lie­ger ent­fern­te. Den Sach­scha­den an dem Fahr­zeug schät­zen die Beam­ten auf etwa 3.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -