Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Drei­ster Dieb schlägt zwei­mal zu

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein 38-Jäh­ri­ger gleich zwei­mal beim Laden­dieb­stahl erwischt. In einem Super­markt in der Lan­gen Stra­ße steck­te er Nah­rungs­mit­tel im Wert von 120 Euro in eine Kühl­ta­sche und ver­ließ den Laden, ohne zu bezah­len. Vom Laden­de­tek­tiv wur­de er ange­hal­ten und die Poli­zei ver­stän­digt. Er wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men und nach Auf­nah­me sei­ner Per­so­na­li­en wie­der von der Dienst­stel­le ent­las­sen. Dreist wie er war, ging er gleich anschlie­ßend in einen Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße, ent­wen­de­te eine Tasche und füll­te die­se wie­der mit ver­schie­de­nen Nah­rungs­mit­teln im Wert von 100 Euro. Dies­mal durf­te er die Nacht in der Zel­le ver­brin­gen und wird dem Ermitt­lungs­rich­ter vorgeführt.

Auf Beu­te­zug im Stadtgebiet

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­woch­nach­mit­tags konn­ten im Stadt­ge­biet fünf wei­te­re Män­ner des Dieb­stahls über­führt wer­den. In ver­schie­de­nen Geschäf­ten steck­ten sie Beklei­dung, Par­füm, Alko­hol und Nah­rungs­mit­tel im Wert von ins­ge­samt ca. 370 Euro ein, ohne die Ware zu bezah­len. Ein 40-Jäh­ri­ger mit der höch­sten Beu­te im Wert von 250 Euro, wird dem Ermitt­lungs­rich­ter vorgeführt.

Abge­stell­ter Ford beschädigt

BAM­BERG. Diens­tag­abend zwi­schen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr wur­de ein in der Hein­kel­mann­stra­ße abge­stell­ter roter Ford/​Kuga von Unbe­kann­ten beschä­digt. Die Bei­fah­rer­sei­te wur­de zer­kratzt, wodurch ein Scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro ent­stand. Außer­dem wur­de der Tank­deckel entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Zeu­ge beob­ach­tet Unfallflucht

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­wochs wur­de ein am Kuni­gun­den­damm abge­stell­ter schwar­zer BMW ange­fah­ren und an der vor­de­ren Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.500 Euro zu küm­mern. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te den Unfall beob­ach­ten und sich das Kenn­zei­chen mer­ken, so dass der Geschä­dig­te nicht auf sei­nem Scha­den sit­zen blei­ben wird.

Air Pods verloren

BAM­BERG. Diens­tag­mor­gen zwi­schen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr ver­lor ein 17-Jäh­ri­ger ver­mut­lich in der Bus­li­nie 905 sei­ne Air Pods. Er war vom ZOB in Rich­tung Gereuth unter­wegs und hat­te die Air Pods im Wert von 250 Euro in sei­ner Hosen­ta­sche stecken. Als er den Ver­lust bemerk­te, konn­te er sie am ZOB orten. Der oder die Finder/​in wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt zu melden.

Zeche geprellt

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag ließ sich ein 68-Jäh­ri­ger in einem Café in der Lan­gen Stra­ße nie­der. Er ver­ließ nach­dem er gespeist und getrun­ken hat­te, das Café, ohne sei­ne Rech­nung in Höhe von 28 Euro zu bezah­len. Eine Ange­stell­te lief dem Her­ren hin­ter­her und rief die Poli­zei. Gegen­über den Beam­ten gab der Zech­prel­ler zu, dass er in den letz­ten Wochen in ver­schie­de­nen Loka­len die Zeche geprellt hat. Er wird mit meh­re­ren Anzei­gen wegen Betrugs rech­nen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Wäh­rend einer Sil­ve­ster­fei­er in der Sport­hal­le am Georg-Kügel-Ring ent­wen­de­ten Unbe­kann­te Apple Air­Pods Pro im Wert von ca. 200 Euro. Die wei­ßen Kopf­hö­rer steck­te ein 16-jäh­ri­ger Besu­cher in sei­ne Jacke, die er dann an einen frei zugäng­li­chen Klei­der­stän­der hängte.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

TROS­DORF. Nur etwa 30 Minu­ten park­te am Mitt­woch­mor­gen ein 34-Jäh­ri­ger sei­nen grau­en Pkw, Renault Mega­ne, auf dem Kauf­land-Park­platz in der Indu­strie­stra­ße und erle­dig­te einen Ein­kauf. Als er um 9 Uhr mit dem Auto wie­der weg­fah­ren woll­te, bemerk­te er Krat­zer sowie wei­ße Lack­spu­ren an der Bei­fah­rer­tü­re. Vom Ver­ur­sa­cher, des auf etwa 800 Euro geschätz­ten Scha­dens, fehl­te jede Spur.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HERRNS­DORF. Die Feu­er­wehr Herrns­dorf rück­te am Mitt­woch­mor­gen mit 10 Ein­satz­kräf­ten aus, um einen bren­nen­den Grün­gut­con­tai­ner am Wert­stoff­hof abzu­lö­schen. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che geriet der Inhalt des Con­tai­ners (über­wie­gend aus­ge­dien­te Christ­bäu­me) in Brand. Es ent­stand kein nen­nens­wer­ter Sachschaden.

ZAP­FEN­DORF. Schmor­ge­ruch und star­ke Rauch­ent­wick­lung aus dem Motor­raum stell­te am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 28-Jäh­ri­ger fest, der mit sei­nem Pkw Citro­en im Kapel­len­weg unter­wegs war. Als er aus sei­nem Fahr­zeug aus­stieg, begann das Auto bereits zu bren­nen. Mit einem Schaum­lö­scher konn­te der Fahr­zeug­füh­rer den Schmor­brand ablö­schen. Die vor­sorg­lich ver­stän­dig­te Feu­er­wehr Zap­fen­dorf rück­te mit 9 Ein­satz­kräf­ten aus. Offen­sicht­lich löste ein tech­ni­scher Defekt im Motor­raum den Brand aus. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zwei getun­ten Autos aus dem Ver­kehr gezogen

Bamberg/​Kemmern. Am Mitt­woch muss­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei gleich zwei­mal wegen auf­fäl­lig getun­ten Autos tätig wer­den. Gegen Mit­tag fiel ihnen zunächst ein auf der A73 bei Kem­mern fah­ren­der BMW auf, bei wel­chem dun­kel lackier­te Rück­leuch­ten am Fahr­zeug mon­tiert waren. Da die Licht­lei­stung dadurch erheb­lich beein­träch­tigt war, erlosch auch die Betriebs­er­laub­nis und die Wei­ter­fahrt muss­te bis zum Rück­bau unter­bun­den werden.

Am Nach­mit­tag fiel schließ­lich noch ein auf der A73 bei Bam­berg in Rich­tung Suhl fah­ren­der Ford Mustang auf, da die­ser per­ma­nent mit­tels „Kick Down“ sei­nen Motor laut­stark hoch­dre­hen ließ und damit für unnö­ti­gen Lärm sorg­te. Für die­ses völ­lig über­flüs­si­ge „Posing-Ver­hal­ten“ han­del­te sich der 28-jäh­ri­ge Fah­rer gleich eine Ver­kehrs­kon­trol­le ein. Bei die­ser kam zu Tage, dass es sich um ein ehe­mals in der USA zuge­las­se­nes Auto han­del­te, des­sen Abgas­an­la­ge nicht ein­ge­tra­gen und des­halb nicht zuläs­sig war. Wei­ter­hin waren auch die End­schall­dämp­fer unzu­läs­sig. Statt der zuläs­si­gen 90 dB, wur­den sat­te 102 dB an Laut­stär­ke gemes­sen. Die Betriebs­er­laub­nis war erlo­schen und die Wei­ter­fahrt wur­de eben­falls unter­bun­den. Bei­de Fah­rer erwar­ten jeweils ein Buß­geld­ver­fah­ren und wei­te­re Kosten für die Wie­der­erlan­gung der Betriebserlaubnis.

Beim Über­ho­len nicht über die Schul­ter geblickt

Eggols­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag war ein 24-jäh­ri­ger Auto­fah­rer auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf dem rech­ten Fahr­strei­fen unter­wegs. Als er zum Über­ho­len auf den lin­ken Fahr­strei­fen wech­sel­te, blick­te er nicht über sei­ne Schul­ter und über­sah des­halb, dass er genau in die­sem Augen­blick selbst schon über­holt wur­de. Ein links neben ihm fah­ren­der 46-jäh­ri­ger Auto­fah­rer konn­te ihm nicht aus­wei­chen und es kam zum seit­li­chen Zusam­men­stoß, der aber noch glimpf­lich ver­lief. Nie­mand wur­de ver­letzt und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Igens­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr ein 41-jäh­ri­ger Mann im Orts­teil Unter­rüs­sel­bach von einer Anwoh­ner­stra­ße auf die Kreis­stra­ße und über­sah beim Abbie­gen einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Rad­fah­rer. Hier­bei kam es zum Kon­takt zwi­schen Stoß­stan­ge des Mer­ce­des und dem Hin­ter­rad des Fahr­rads. Der Rad­ler ver­lor dar­auf­hin das Gleich­ge­wicht und stürz­te. Bei bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand nur ein gerin­ger Scha­den. Der 32-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer wur­de auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen am Fuß medi­zi­nisch versorgt.

Geschwin­dig­keits­über­wa­chung

Wei­lers­bach. Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt führ­ten in der Mitt­woch­nacht eine ein­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­über­wa­chung an der B470 durch. Dabei erfass­te der Laser­strahl zwei Auto­fah­rer wegen zu schnel­len Fah­rens. Der „Spit­zen­rei­ter“ durch­fuhr mit sei­nem VW Cad­dy die Mess­stel­le mit 95 km/​h bei erlaub­ten 70 km/​h. Dem 28-jäh­ri­gen Mann erwar­tet eine Geldbuße.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen am Brand. Ein 56-jäh­ri­ger Mann fuhr am Mitt­woch, gegen 06:57 Uhr, mit sei­nem wei­ßen Ford/​Transit auf der Fried­hofstra­ße in Rich­tung Hetz­les. Auf der Strecke kam es zum Zusam­men­stoß mit einem unbe­kann­ten Fahr­zeug und sein lin­ker Außen­spie­gel wur­de beschä­digt. Der Unfall­geg­ner hielt kurz an und fuhr dann jedoch unbe­hel­ligt wei­ter, obwohl ein Scha­den von ca. 300,- Euro ent­stand. Wer den Unfall beob­ach­tet hat und Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) in Ver­bin­dung setzen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am spä­ten Mitt­woch­abend wur­de auf der Reu­ther Stra­ße ein Fahr­rad­fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Beim Her­an­tre­ten konn­ten die Beam­ten beob­ach­ten, wie der jun­ge Mann etwas in sei­ner rech­ten Hand ver­stecken woll­te. Auf Anspra­che flüch­te­te der 22-Jäh­ri­ge in Rich­tung Forch­heim. Die Beam­ten konn­ten ihn jedoch sofort ein­ho­len und fest­hal­ten. Bei der Durch­su­chung fan­den sie eine Druck­ver­schluss­tü­te mit 4,06 g Haschisch. Der 22-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Besitz von Betäu­bungs­mit­tel verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels & Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Nach der Freun­din geschla­gen und Fla­sche geworfen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend sprach ein 47-Jäh­ri­ger dem Alko­hol zu – wie sich her­aus­stell­te hat­te er rund 1,1 Pro­mil­le – wes­halb ihn sei­ne 43-jäh­ri­ge Lebens­part­ne­rin aus der Woh­nung ver­wies. Dies miss­fiel dem Mann und er schlug ihr gegen die Schul­ter. Im wei­te­ren Ver­lauf warf er eine Pla­stik­fla­sche nach einem Jugend­li­chen, traf jedoch eine 42-jäh­ri­ge Bekann­te. Die­se wur­de durch den Tref­fer am Nacken leicht ver­letzt. Der 47-Jäh­ri­ge wur­de von der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe vor­läu­fig in Gewahr­sam genom­men und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt. Er wird sich im Nach­gang wegen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten ver­ant­wor­ten müssen.

Pedelec gestoh­len

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein gel­bes Pedelec-Rad der Mar­ke Cube, wel­ches abge­schlos­sen im Haus­flur eines Anwe­sens in der Bam­ber­ger Stra­ße stand. Das Fahr­rad hat­te noch einen Wert von rund 4.700 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.