„Denk­gren­zen – Wie weit reicht unse­re Vernunft?“

Das phi­lo­so­phi­sche Nacht­ca­fé in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim lädt auch im neu­en Jahr zum gemein­sa­men Phi­lo­so­phie­ren ein. Am Mitt­woch, 24. Janu­ar, um 19 Uhr beschäf­ti­gen wir uns mit dem The­ma: „Denk­gren­zen: Wie weit reicht unse­re Ver­nunft?“ Ein phi­lo­so­phi­scher Impuls von Dr. Jens Wim­mers eröff­net den Abend: In einer kom­ple­xen Welt müs­sen wir mit Unwis­sen­heit und Unge­wiss­heit umge­hen. Gibt es eine Mög­lich­keit mit dem Bereich, der jen­seits unse­rer Erkennt­nis liegt, ver­nünf­tig umzu­ge­hen? All die­se Über­le­gun­gen wol­len auf die Bedeu­tung und Fas­zi­na­ti­on der soge­nann­ten Tran­szen­den­tal­phi­lo­so­phie hinführen.

Anschlie­ßend wird in Klein­grup­pen dis­ku­tiert. Im abschlie­ßen­den Ple­num wer­den die wich­tig­sten Erkennt­nis­se vorgestellt.

Alle an phi­lo­so­phi­schen Über­le­gun­gen Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, sich in der unge­zwun­ge­nen Atmo­sphä­re des Nacht­ca­fés aus­zu­tau­schen. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erbeten.