„Cra­zy Tings“

Mit der öffent­li­chen New Year Lec­tu­re star­tet der Exzel­lenz­clu­ster Afri­ca Mul­ti­ple tra­di­tio­nell in sei­ne jähr­li­chen Akti­vi­tä­ten und Ver­an­stal­tun­gen. Die fünf­te New Year Lec­tu­re 2024 fin­det am 18. Janu­ar 2024 statt. Sie wird von Prof. Dr. Ako­sua Ado­ma­ko Ampo­fo, Pro­fes­so­rin für Gen­der Stu­dies und Afri­ka­stu­di­en an der Uni­ver­si­tät von Gha­na in Accra, gehal­ten und trägt den Titel: „Cra­zy Tings: Can we be true to an Afri­can Agen­da and Sur­vi­ve in today’s Aca­de­my?“ (Cra­zy Tings: Kön­nen wir einer afri­ka­ni­schen Agen­da treu sein und in der heu­ti­gen Aka­de­mie über­le­ben?). Die inter­es­sie­re Öffent­lich­keit ist herz­lich eingeladen.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 18. Janu­ar 2024, 18.00 bis 20.00 Uhr, Uni Bay­reuth, Gebäu­de Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, RW I, Hör­saal H 24

Der eng­lisch­spra­chi­ge Vor­trag fin­det hybrid statt. Der Ein­tritt ist frei – um Anmel­dung wird gebe­ten unter: exc2052@​uni-​bayreuth.​de

Zum Vor­trag: Musik wird als inte­gra­ler Bestand­teil unse­rer eige­nen Iden­ti­tät erlebt und ver­stan­den. Sie ist eng mit per­sön­li­chen Erin­ne­run­gen und bedeu­ten­den Momen­ten der Geschich­te ver­bun­den, sie ist eine Form des Selbst­aus­drucks des­sen, wer wir sind und wie wir uns füh­len. In Anleh­nung an die nige­ria­ni­sche Sän­ge­rin Tems ver­wen­det Prof. Dr. Ampo­fo ihren Song Cra­zy Tings als Meta­pher, um das Bild der vie­len ver­rück­ten Din­ge zu evo­zie­ren, die es in der Wis­sen­schaft gibt.