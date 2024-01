Einen Per­so­nal­wech­sel gibt es beim Forst­be­trieb Ebrach: Das Forst­re­vier Burg­wind­heim steht unter neu­er Leitung.

Das Forst­re­vier Burg­wind­heim wird seit 1. Okto­ber 2023 von Jona­than Böh­me betreut. Er ist Nach­fol­ger von Andre­as Frie­del, der zum 1. März des Jah­res in den ver­dien­ten Ruhe­stand ging. Für Fra­gen zum Staats­wald zwi­schen Schlüs­sel­feld und Burg­wind­heim ist Jona­than Böh­me kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner bei den Baye­ri­schen Staatsforsten.

Für die letz­ten 40 Jah­re war dies Gebiet sein Revier: För­ster Andre­as Frie­del war dort seit Anfang der 1980er Jah­re zuhau­se, küm­mer­te sich um Wald und Wild, Erho­lung und Natur­schutz und war stets um Aus­gleich der ver­schie­de­nen Inter­es­sen bemüht, die den Wald und all sei­ne Tie­re und Pflan­zen betreffen.

Der Auf­bau sta­bi­ler Misch­wäl­der und eine natur­na­he Bewirt­schaf­tung waren in weni­gen Wor­ten die umfas­sen­de und anspruchs­vol­le Auf­ga­be von Herrn Frie­del. Durch Geschick bei der Jagd und Wald­bau, ver­jün­gen sich inzwi­schen Tan­nen, Eichen, Buchen und ande­res Laub­holz auch ohne Zaun in gro­ßen Tei­len des Reviers.

Ein Erst­nach­weis des Sta­chel­bart­pil­zes – ein Zei­ger für das erfolg­rei­che natur­schutz­in­te­gra­ti­ve Bewirt­schaf­tungs­kon­zept des Forst­be­triebs Ebrach – gelang letz­tes Jahr.

Stür­me, Bor­ken­kä­fer, das sind ein­präg­sa­me unge­plan­te Ein­wir­kun­gen in einem För­ster­all­tag. Andre­as Frie­del mei­ster­te dies über all die Jah­re. So hin­ter­lässt er sei­nem Nach­fol­ger einen Wald, mit dem man gut wei­ter­ar­bei­ten kann.

Jona­than Böh­me, auf­ge­wach­sen im mit­tel­frän­ki­schen Neu­en­det­tels­au bringt auch mit knapp 30 Jah­ren viel­sei­ti­ge Erfah­run­gen aus der Forst­welt mit. Seit Febru­ar 2022 arbei­tet er bei den Baye­ri­schen Staats­for­sten, zuletzt als Lei­ter der Ser­vice­stel­le Arnstein.

„Wir sind froh, dass wir so einen enga­gier­ten und kom­pe­ten­ten Mit­ar­bei­ter für die Lei­tung des Reviers Burg­wind­heim gewin­nen konn­ten“, freut sich Bar­ba­ra Ern­wein, die Lei­te­rin des Forst­be­triebs Ebrach. „Ich bin über­zeugt, dass wir mit Jona­than Böh­me einen Revier­lei­ter haben, der wie sein Vor­gän­ger die öko­lo­gi­sche Inte­gri­tät des Wal­des bewah­ren wird und dabei die nach­hal­ti­ge Nut­zung der Res­sour­cen im Blick behält.“

Jona­than Böh­me freut sich auf sei­ne neue Auf­ga­be: „Es ist mir eine gro­ße Ehre, die Lei­tung des schö­nen Forst­re­viers Burg­wind­heim zu über­neh­men. Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit den enga­gier­ten Kol­le­gen hier vor Ort, um gemein­sam im Team die viel­sei­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft zu meistern.

Ein gro­ßes Anlie­gen ist mir die Wäl­der wei­ter­hin in Rich­tung eines viel­fäl­ti­gen Dau­er­wal­des zu ent­wickeln, in dem Schüt­zen und Nut­zen ver­eint wer­den und dafür ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von Wald und Wild zu erhal­ten.“ Bei letz­te­rem unter­stüt­zen ihn sei­ne bei­den Jagdhunde.

INFO: Jona­than Böh­me ist ab sofort tele­fo­nisch unter der 09552 9297399 im neu­en Revier­sitz in Schlüs­sel­feld erreichbar.