Wie jedes Jahr star­te­te unser Kara­te-Mei­ster Thor­sten Leh­mann mit Team das Kara­te-Pro­jekt an der Eggols­hei­mer Schule.

Grund­sätz­li­ches Mot­to ist in unse­rem Kara­te des Deut­schen Kara­te Ver­ban­des, „Kara­te ist Ver­tei­di­gung und kein Angriff“. So trai­nie­ren ca. 20 Begei­ster­te sechs Wochen lang die­se Kampf­kunst aus Oki­na­wa um sich gegen Angrif­fe, Über­grif­fe und Anma­che weh­ren zu kön­nen. Ein beson­de­res The­ma wird die kör­per­li­che Ant­wort auf die Fra­ge sein: Mes­ser­an­griff und was nun? Hier­für stellt Hel­mut Sta­del­mann sei­nen Mei­ster­schü­lern ger­ne sein Arse­nal an Übungs­mes­sern zur Verfügung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de