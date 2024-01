Zum wie­der­hol­ten Mal lädt die EmK Peg­nitz am 24.02.24 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Fami­li­en, Allein­er­zie­hen­de und Per­so­nen mit und ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die wenig Geld für sich zur Ver­fü­gung haben zum kosten­lo­sen Haa­re­schnei­den ein. „Dass es eine zuneh­men­de Zahl an Per­so­nen in unse­rer Stadt gibt, die sich den All­tag kaum noch lei­sten kön­nen, macht uns betrof­fen“, so Pastor Alex­an­der Bisch­off. Des­halb wol­len wir einen klei­nen Bei­trag zur Ent­la­stung anbie­ten. Beson­ders dank­bar sind wir, dass sich die­ses mal auch ein hie­si­ges Fri­seur­ge­schäft Inha­be­rin San­dra Mün­ster für die­se Akti­on kosten­los zur Ver­fü­gung gestellt hat. Dank viel­fäl­ti­ger Hil­fe, kön­nen wir so auch die­ses Jahr die­se Akti­on wie­der anbieten.

Auch wenn es nur „ein Trop­fen auf den hei­ßen Stein ist“ ist es doch ein Signal an alle die sich ihre Lebens­mit­tel zum Teil aus der Tafel besor­gen müs­sen und trägt zum Mit­ein­an­der in unse­rer Stadt bei.

Wer sich für einen kosten­lo­sen Haar­schnitt anmel­den will, der kann das per Whats­App oder SMS unter 0177–5121953 tun. Bit­te Name schrei­ben und um einen Ter­min bit­ten. Wir ver­ge­ben dann die Ter­mi­ne für den 24.02.24. Alle, die sich anmel­den haben, bit­ten wir mit gewa­sche­nen Haa­ren zu kom­men und ein Hand­tuch mit­zu­brin­gen. Es wird wäh­rend der Haar­schnei­de­ak­ti­on Tee, Kaf­fee und Gebäck ange­bo­ten. Fly­er wer­den bei der Tafel aus­ge­teilt, dort sind alle Infor­ma­tio­nen auch noch­mal zusammengefasst.