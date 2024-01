Am Frei­tag, 12.01.2024, fin­det eine Pro­test­ak­ti­on am Volks­fest­platz in Nürn­berg statt.

Land­wir­tin­nen und Land­wir­te aus der Regi­on wer­den mit ihren Trak­to­ren in klei­ne­ren Grup­pen zu die­ser Ver­an­stal­tung fah­ren. Es ist daher mit Ein­schrän­kun­gen im Bus­li­ni­en­ver­kehr und in der Schü­ler­be­för­de­rung im gesam­ten Land­kreis Forch­heim zu rech­nen. Es kann zu Ver­spä­tun­gen und teil­wei­se Aus­fäl­len von Fahr­ten kommen.