Der BBC Bay­reuth will sich am 17. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga in Ost­west­fa­len sei­ne näch­sten Punk­te sichern. Am Sams­tag (13. Janu­ar 2024) tritt das Team bei den Gartenzaun24 Bas­kets Pader­born an.

Zur letz­ten Aus­wärts­par­tie des BBC bei den Art­land Dra­gons gibt es Par­al­le­len. Wie­der in der Frem­de, wie­der gegen ein Team, das um den Klas­sen­er­halt kämpft. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sieht das Bay­reu­ther Gast­spiel bei den Bas­kets als idea­le Gele­gen­heit, die eige­ne Ent­wick­lung vor­an­zu­trei­ben. „Wir wol­len unbe­dingt ein ande­res Gesicht als bei den Dra­gons zei­gen. Wir wol­len bewei­sen, dass wir es bes­ser kön­nen und auch aus­wärts punk­ten.“ Erfah­rung und Ein­sicht beim Team sind vor­han­den, nun gilt es, bei­des in sport­li­chen Erfolg umzumünzen.

Der­zeit steht Pader­born auf dem vor­letz­ten Tabel­len­platz, ledig­lich drei Sie­ge ste­hen 13 Nie­der­la­gen gegen­über. Einen Selbst­läu­fer erwar­tet Dri­jen­cic kei­nes­wegs. „Wir müs­sen auch im Kopf bereit sein, den Kampf anzu­neh­men und von Beginn an voll kon­zen­triert sein.“ Den Gartenzaun24 Bas­kets zollt er Respekt: „Coach Ste­ven Ester­kamp ist schon lan­ge an Bord in Pader­born, die Import­spie­ler Quas­hawn Lane, Zac Chap­pell und Hut­ton Tenor trei­ben das Spiel an. Die wol­len wir kon­trol­lie­ren, um deren Scoring und Auf­bau zu stören.“

Per­so­nell ste­hen auf bei­den Sei­ten Pre­mie­ren an. Für den BBC wird der kürz­lich ver­pflich­te­te Corey Mani­gault erst­mals auf dem Par­kett ste­hen. „Er wird spie­len“, kün­digt Dri­jen­cic unmiss­ver­ständ­lich an. Auf Sei­ten Pader­borns soll der nach­ver­pflich­te­te Jake Biss das Trio auf den Guard-Posi­tio­nen unterstützen.

Jump im Sport­zen­trum Mas­pern­platz ist um 19:30 Uhr. sport​deutsch​land​.tv wird das Aus­wärts­spiel des BBC Bay­reuth wie gewohnt im Live­stream übertragen.