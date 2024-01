Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen am Frei­tag, 12.01.2024 auf­grund Schlep­per-Demo nach Nürn­berg möglich

Erlan­gen-Höch­stadt. Am Frei­tag, den zwölf­ten Janu­ar 2024, fin­det eine Bau­ern­pro­test­ak­ti­on am Volks­fest­platz in Nürn­berg statt. Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus der Metro­pol­re­gi­on wer­den vor­aus­sicht­lich ab 7 Uhr mit ihren Schlep­pern in Grup­pen zu die­ser Ver­an­stal­tung fah­ren. Unter den Ver­samm­lungs­strecken ist laut Anga­ben des Ver­an­stal­ters auch eine Rou­te von Kalch­reuth geplant. Daher ist im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt vor allem um die Gegend von Kalch­reuth mit mas­si­ven Beein­träch­ti­gun­gen zu rech­nen. Im Bus­ver­kehr kann es zudem zu Ver­spä­tun­gen und teil­wei­se Aus­fäl­len von Fahr­ten kom­men. Das Land­rats­amt weist vor­sorg­lich dar­auf hin, dass es bereits vor 7 Uhr zu Behin­de­run­gen kom­men kann.

Rou­te von Kalchreuth

Die Schlep­per-Demo ist ab dem Bereich Kalch­reuth, Käs­was­ser und Groß­ge­schaidt, über die B 2 Rich­tung Nürn­berg, wei­ter über die Äuße­re Bay­reu­ther Stra­ße zum Volks­fest­platz geplant.