Mög­li­che Beein­träch­ti­gun­gen im Stra­ßen­ver­kehr wegen geplan­ter Akti­on der Land­wir­te am Freitag

Auch ÖPNV und Schul­bus­se betroffen

Für den mor­gi­gen Frei­tag, 12. Janu­ar 2024, ist erneut eine Pro­test-Akti­on der Land­wir­te geplant. Betrof­fen sind die­ses Mal ins­be­son­de­re die Stadt­ge­bie­te von Markt­red­witz und Wun­sie­del sowie die B 303 .

Es wer­den zwei Trak­to­ren-Kon­vois in unter­schied­li­chen Rich­tun­gen auf der B 303 statt­fin­den. Die­se star­ten um 09:30 Uhr vom Ang­erplatz in Marktredwitz.

Ein Kon­voi ver­läuft von dort auf die B 303 Rich­tung Tröstau bis zur Abfahrt Furt­ham­mer. Ab hier wird sich die­ser wei­ter in das Stadt­ge­biet von Wun­sie­del bis nach Dün­kel­ham­mer bewe­gen und dann von hier­aus über die B 303 durch Markt­red­witz zum Aus­gangs­ort am Ang­erplatz in Markt­red­witz zurückkehren.

Die zwei­te Trak­to­ren-Kolon­ne wird sich vom Ang­erplatz in Rich­tung B 303 bis zur Aus­fahrt Elisenfels/​Arzberg in Bewe­gung set­zen und von dort wie­der auf den Ang­erplatz zurückkehren.

Im Zusam­men­hang mit die­sen Trak­to­ren-Kor­sos müs­sen sich Ver­kehrs­teil­neh­mer bis ca. 14:00 Uhr auf erheb­li­che Beein­träch­ti­gun­gen ein­stel­len. Es ist damit zu rech­nen, dass auch der öffent­li­che Per­so­nen­nah­ver­kehr und damit auch die Schü­ler­be­för­de­rung betrof­fen sein werden.