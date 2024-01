Nach­fol­ge in der Direkt­ver­mark­tung – Die Über­ga­be erfolg­reich meistern!

Vie­le land­wirt­schaft­li­che Betrie­be ste­hen vor der Her­aus­for­de­rung des Gene­ra­tio­nen­wech­sels und der damit ver­bun­de­nen Hof­über­ga­be. Wie kann die­se Über­ga­be in der Direkt­ver­mark­tung erfolg­reich gemei­stert wer­den und wie kann eine attrak­ti­ve sowie zukunfts­fä­hi­ge Direkt­ver­mark­tung in der heu­ti­gen Zeit aus­se­hen? Die­se und noch vie­le wei­te­re Fra­gen sind Schwer­punkt des ober­frän­ki­schen Direkt­ver­mark­ter­ta­ges 2024. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Direkt­ver­mark­te­r­In­nen mit eige­nen Betrieben.